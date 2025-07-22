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في اجتماع «التنفيذي» برئاسة عبدالله بن سالم.. استحداث وحدات تنظيمية ضمن هيكل «شرطة الشارقة»

عبدالله بن سالم القاسمي خلال ترؤسه الاجتماع (وام)
23 يوليو 2025 01:03

الشارقة (وام)

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ترأّس سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس الثلاثاء، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.
وناقش المجلس خلال اجتماعه، جملة من الموضوعات التي تُعنى بتنظيم ومتابعة أداء الدوائر والهيئات الحكومية في إمارة الشارقة، وأبرز الخطط التطويرية، ما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة على مستوى الإمارة.
واطلع المجلس على تقرير الأداء نصف السنوي لأعمال اللجنة العليا للموارد البشرية واللجنة الفنية التابعة لها، الذي تضمن إحصائيات اجتماعات اللجنتين والتي شهدت نمواً في العدد والموضوعات والحالات المطروحة على أجندة كل منهما خلال الفترة السابقة.
كما تضمن التقرير الدراسات والبحوث التي عملت عليها اللجنة العليا للموارد البشرية، وذلك في إطار تطوير الأنظمة واللوائح الخاصة بالموارد البشرية في إمارة الشارقة، وتعزيز بيئة العمل والخدمات المقدّمة لموظفي حكومة الإمارة.
وأصدر المجلس قراراً بشأن استحداث وحدات تنظيمية ضمن الهيكل التنظيمي العام للقيادة العامة لشرطة الشارقة، نص على استبدال مسمى إدارة الأمن الوقائي بالقيادة العامة لشرطة الشارقة ضمن هيكلها العام، ليصبح «الإدارة العامة للأمن الوقائي»، واستحداث مديريات جديدة هي مديرية المرور والدوريات، ومديرية وقاية ومكافحة المخدرات، ومديرية التحريات والتحقيقات الجنائية.
كما أصدر المجلس قراراً بشأن تشكيل لجنة ترخيص المهنيين الاجتماعيين العاملين في العمل الاجتماعي في إمارة الشارقة.

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تنفيذي الشارقة
الشارقة
المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة
عبدالله بن سالم القاسمي
شرطة الشارقة
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