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المكتب الوطني للإعلام يستقبل وفدا من وزارة الإعلام الكويتية

المكتب الوطني للإعلام يستقبل وفدا من وزارة الإعلام الكويتية
22 يوليو 2025 21:37

استقبل معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام ورئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، بحضور سعادة الدكتور جمال محمد الكعبي، مدير عام المكتب الوطني للإعلام، وفدا من وزارة الإعلام بدولة الكويت، برئاسة سعادة لافي السبيعي، وكيل الوزارة المساعد للصحافة والنشر والمطبوعات. 
وجرى خلال اللقاء، الذي عُقد في مقر المكتب الوطني للإعلام بأبوظبي، بحث سبل تعزيز التعاون الإعلامي، وتوسيع آفاق التنسيق الثنائي في مختلف المجالات الإعلامية، إلى جانب استعراض التحديات التي يواجهها القطاع في ظل التحولات الرقمية المتسارعة. 
كما شهد اللقاء استعراض الاستعدادات الجارية لعقد قمة «بريدج» المرتقبة، التي تمثل منصة استراتيجية لتبادل الأفكار واستشراف مستقبل الإعلام. 

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وأكد معالي عبدالله آل حامد أهمية التكامل والتنسيق الإعلامي الخليجي، بما يسهم في ترسيخ إعلام أكثر تأثيرا وشمولا يعكس القيم الإنسانية، ويحترم التنوع ويخدم المجتمعات بروح مسؤولة. 
واطلع الوفد الكويتي على أنظمة الرصد والتحليل الإعلامي المعتمدة في المكتب، والتي تتضمن آليات متقدمة لمتابعة المحتوى الإعلامي عبر مختلف المنصات، وتحليل اتجاهاته، وقياس تأثير الرسائل الاتصالية، كما استعرض الفريق المختص أبرز تطبيقات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في دعم صناعة القرار الإعلامي، بما يعزز من كفاءة الأداء ويواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة في القطاع.

المصدر: وام
المكتب الوطني للإعلام
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عبدالله آل حامد
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