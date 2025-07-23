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علوم الدار

"قضاء أبوظبي" تشارك في مهرجان ليوا للرطب

"قضاء أبوظبي" تشارك في مهرجان ليوا للرطب
23 يوليو 2025 12:25

 تشارك دائرة القضاء - أبوظبي، في فعاليات النسخة الحادية والعشرين من مهرجان ليوا للرطب 2025، المقام في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة، بجناح خاص يعرض مجموعة من منتجات مراكز الإصلاح والتأهيل.
وتأتي المشاركة في إطار حرص الدائرة على تعزيز الحضور في الفعاليات المجتمعية والثقافية والتراثية، ودعم الجهود الهادفة إلى الحفاظ على التراث الوطني.
ويعرض جناح الدائرة خلال المهرجان، الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث، منتجات المراكز من الرطب، إضافة إلى مجموعة من الأعمال الحرفية التي تعكس مهارات النزلاء وإبداعاتهم، وتبرز جهود الدائرة في إعادة تأهيلهم بهدف تمكينهم من اكتساب مهارات عملية تدعم اندماجهم الإيجابي في المجتمع بعد انتهاء فترة العقوبة ليعودوا أفراداً صالحين ومنتجين.
كما تبرز الدائرة خلال المهرجان، الجهود المبذولة لصون الحرف والصناعات اليدوية التقليدية، والاهتمام بعمليات إنتاجها وتطويرها داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، بما يتناسب مع الهوية الثقافية لدولة الإمارات.

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مهرجان ليوا الدولي
قضاء أبوظبي
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منطقة الظفرة
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