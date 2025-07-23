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عمار النعيمي يستقبل سفيرة الولايات المتحدة الأميركية

عمار النعيمي يستقبل سفيرة الولايات المتحدة الأميركية
23 يوليو 2025 14:28

استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، اليوم بالديوان الأميري، مارتينا سترونغ، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى الدولة، التي قدمت للسلام على سموه بمناسبة انتهاء مهام عملها.

وأكد سمو ولي عهد عجمان على عمق العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، والحرص المستمر على تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما.

وأثنى سموه على جهود السفيرة في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، متمنيا لها التوفيق والنجاح في مهامها المستقبلية.

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من جانبها، عبرت مارتينا سترونغ، والوفد المرافق لها عن خالص شكرهم وصادق امتنانهم لسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال.

وأعربت السفيرة عن تقديرها للدعم الذي حظيت به خلال فترة تمثيلها لبلادها في دولة الإمارات، مشيدة بالتطور المتنامي في إمارة عجمان، وما توفره من فرص واعدة لنجاح الأعمال في القطاعات كافة.

حضر اللقاء، الشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي نائب رئيس نادي عجمان الرياضي، والشيخ محمد بن عمار بن حميد النعيمي، والدكتور مروان المهيري، مدير عام الديوان الأميري بعجمان، ويوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وأحمد إبراهيم راشد الغملاسي رئيس مكتب سمو ولي عهد عجمان.

المصدر: وام
السفارة الأميركية
عمار النعيمي
عجمان
الولايات المتحدة الأميركية
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