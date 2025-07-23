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«الأرصاد» يكشف عن أعلى درجة حرارة سجلت في الدولة

«الأرصاد» يكشف عن أعلى درجة حرارة سجلت في الدولة
23 يوليو 2025 16:57

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أعلى درجة حرارة سجلت اليوم الأربعاء، في دولة الإمارات. 
وقال «المركز» في منشور على حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم 47.7 درجة مئوية في مزيرعة (منطقة الظفرة) الساعة 14:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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