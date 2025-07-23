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علوم الدار

فرصة تكون سحب ركامية يصحبها سقوط أمطار غداً

فرصة تكون سحب ركامية يصحبها سقوط أمطار غداً
23 يوليو 2025 18:05

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً قد يصاحبها سقوط أمطار، ورطبا ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف غرباً.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.
الخليج العربي: خفيف إلى متوسط الموج أحياناً، سيحدث المد الأول عند الساعة 14:22 والثاني عند الساعة 00:29 والجزر الأول عند 18:11 والثاني عند الساعة 08:01 .
بحر عمان: خفيف الموج، وسيحدث المد الأول عند الساعة 10:02 والثاني عند الساعة 20:55 والجزر الأول عند الساعة 15:47 والثاني عند الساعة 03:51.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

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المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى
أبوظبي 43
31
 90  30
دبي 42
32
 85  40
الشارقة 42
33
 90  35
عجمان 39
32
 90
 20
أم القيوين 39
34
 90  30
رأس الخيمة 41
33
 80  20
الفجيرة 36
32
 90
 55
العـين 47
36
 50  10
ليوا 47
28
 85  15
الرويس 44
29
 90 50
السلع 47
30
 90
30
دلـمـا 37
30
 90 40
طنب الكبرى 37
33
 90 75
طنب الصغرى 37
33
 90 75
أبو موسى 34
32
 90 80

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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المركز الوطني للأرصاد
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