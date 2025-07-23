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علوم الدار

«التربية والتعليم» تعلن هيكلة جديدة للتقويم المدرسي 2025–2026

«التربية والتعليم» تعلن هيكلة جديدة للتقويم المدرسي 2025–2026
23 يوليو 2025 19:11

باعتماد مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، أعلنت وزارة التربية والتعليم هيكلة جديدة للتقويم المدرسي، وذلك اعتباراً من العام الأكاديمي 2025 - 2026.
وبحسب الجدول المعتمد، يبدأ تطبيق التقويم الجديد في 25 أغسطس 2025، وتبدأ إجازة نهاية الفصل الدراسي الأول للطلبة «فصل الشتاء»  يوم 8 ديسمبر 2025، وتستمر حتى 4 يناير 2026، على أن تُستأنف الدراسة يوم 5 يناير 2026.
أما إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني للطلبة «فصل الربيع»، فتنطلق في الفترة من 16 حتى 29 مارس 2026، وتُستأنف الدراسة في 30 مارس 2026. وبالنسبة للمدارس الخاصة في إمارة الشارقة، فتبدأ الإجازة من 16 حتى 22 مارس 2026، وتُستأنف الدراسة يوم 23 مارس 2026.
وتتضمن الخطة الدراسية كذلك إجازات منتصف الفصول الدراسية، والتي جاءت على النحو التالي:
إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول: من 13 إلى 19 أكتوبر 2025، وتستأنف الدراسة في 20 أكتوبر 2025.
إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني: من 11 إلى 15 فبراير 2026، وتستأنف الدراسة في 16 فبراير 2026.
إجازة منتصف الفصل الدراسي الثالث: من 25 إلى 31 مايو 2026، وتستأنف الدراسة في 1 يونيو 2026.وتُختتم السنة الدراسية يوم 3 يوليو 2026 بالنسبة للمدارس الحكومية والخاصة الملتزمة بمنهاج الوزارة، بينما تنتهي في المدارس الخاصة بإمارة الشارقة بتاريخ 2 يوليو 2026.

 

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وزارة التربية والتعليم تعتمد هيكلة جديدة للتقويم المدرسي اعتباراً من العام الأكاديمي 2025–2026
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع
المدارس الحكومية
المدارس الخاصة
وزارة التربية والتعليم
التقويم المدرسي
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