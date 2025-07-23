الخميس 24 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«أبوظبي للدفاع المدني» تحتفي بتخريج 23 من منتسبيها من دورة في سنغافورة

استعراضات خلال تخريج الدورة (وام)
24 يوليو 2025 01:13

سنغافورة (وام) 

أخبار ذات صلة
للعام التاسع على التوالي.. أبوظبي المدينة الأكثر أماناً في العالم
الإمارات تؤكد مكافحة خطاب الكراهية وتعزيز ثقافة التسامح والتعايش السلمي

احتفلت هيئة أبوظبي للدفاع المدني بتخريج 23 منتسباً من الدورة الدولية الثانية والثلاثين لقادة الفصائل «RCC»، التي نظمتها أكاديمية الدفاع المدني في جمهورية سنغافورة، إحدى أعرق المؤسسات التدريبية العالمية في مجالي الإطفاء والدفاع المدني. وشهد وفد من هيئة أبوظبي للدفاع المدني برئاسة العقيد محمد نخيرة صالح المزروعي، وعدد من أهالي الخريجين، حفل التخريج الذي أقيم في سنغافورة.
وأكدت «الهيئة» أن تأهيل الكوادر الوطنية، وفق أرقى المعايير الدولية، يمثل محوراً أساسياً في استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز الجاهزية، ورفع كفاءة منظومة الدفاع المدني على المستويات كافة، وذلك في إطار التزامها المستمر بمواكبة أفضل الممارسات العالمية، وبما يعزز من مكانة أبوظبي واحدة من أكثر مدن العالم أمناً واستعداداً لمواجهة مختلف التحديات.
وأضافت أن هذا الإنجاز يُعد خطوة نوعية في مسار بناء كوادر قيادية متخصصة قادرة على مواكبة أحدث التطورات في مجال الحماية المدنية، بما يسهم في تعزيز فعالية الأداء الميداني، ودعم مسيرة التميز المؤسسي والابتكار، لبناء منظومة متكاملة ترتكز على الاستباقية والجاهزية والاحترافية.
شملت الدورة التي امتدت لـ28 أسبوعاً، تدريباً متكاملاً يجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية، تضمن مجالات متعددة، مثل مكافحة الحرائق، وعمليات الإنقاذ، والتعامل مع المواد الخطرة، والتحقيق في مسببات الحريق، والبحث والإنقاذ، وإدارة الحوادث، والحماية المدنية، وغيرها من المحاور المهمة التي تُمكن المشاركين من أداء أدوار قيادية في الميدان.
وتم خلال الحفل تكريم الطالب محمد عبدالقادر الشاطري الهاشمي، الذي حصل على جائزة أفضل طالب دولي في الدورة؛ تقديراً لأدائه وتميزه الأكاديمي والعملي.

سنغافورة
أبوظبي
هيئة أبوظبي للدفاع المدني
الإمارات
أكاديمية الدفاع المدني
آخر الأخبار
فلسطينيون في مدينة غزة يحاولون الحصول على طعام بعدما أنهكهم الجوع (رويترز)
الأخبار العالمية
100 منظمة إغاثية وحقوقية تدعو للتحرك ضد انتشار المجاعة في غزة
24 يوليو 2025
مسؤولون أتراك خلال الجولةَ الثالثة من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول (رويترز)
الأخبار العالمية
«محادثات إسطنبول».. اتفاق على تبادل للأسرى بين روسيا وأوكرانيا
24 يوليو 2025
دبابة إسرائيلية تتوغل داخل قطاع غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
المبعوث الأميركي يزور المنطقة ويبحث إقامة ممرّ إنساني لتقديم المساعدات إلى غزة
24 يوليو 2025
وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني
الأخبار العالمية
اليمن: حملة اختطافات «حوثية» واسعة في إب
24 يوليو 2025
آليات إسرائيلية منتشرة أثناء مداهمة في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تنديد فلسطيني بتصويت الكنيست لصالح مشروع لضم الضفة
24 يوليو 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©