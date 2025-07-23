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علوم الدار

«إيدج» و«بافو» تطلقان مشروعاً مشتركاً في الحلول الدفاعية

خلال إطلاق المشروع (من المصدر)
24 يوليو 2025 01:12

أبوظبي (الاتحاد) 

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أطلقت «إيدج»، المجموعة الرائدة عالمياً ضمن مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، ومجموعة بافو، شركة التكنولوجيا المتخصصة في الدفاع والأمن والسلامة العامة والاتصالات والتكنولوجيا الرقمية ومقرها إسطنبول، مشروعاً مشتركاً رائداً في مجال التكنولوجيا الدفاعية والأمنية الحساسة تحت اسم «KEY4».
وسيشكّل مشروع KEY4، ومقره أبوظبي، منصة للتطوير المشترك لحلول دفاعية وأمنية متقدمة تدعم أولويات دولة الإمارات واحتياجات الشركاء العالميين. وصدر هذا الإعلان خلال حفل أُقيم على هامش المعرض الدولي للصناعات الدفاعية 2025، المنعقد في مركز إسطنبول للمعارض بين يومي 22 و27 يوليو. ووقّع على اتفاقية إنشاء المشروع عمر الزعابي، رئيس قطاع التجارة ودعم المهام لدى مجموعة إيدج، وعلي أوزير، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية لدى مجموعة بافو.
وأشار عمر الزعابي، رئيس قطاع التجارة ودعم المهام لدى إيدج: «يمثل مشروع «KEY4» امتداداً استراتيجياً لقدرات مجموعة إيدج على تقديم حلول دفاعية وأمنية سيادية وحساسة للمهام بالتعاون مع شركاء دوليين موثوقين. كما يُجسّد المشروع المشترك التزامنا بتعزيز القدرات الصناعية، وتسريع تطوير التكنولوجيا، ونقل الخبرات المتخصصة إلى ميزة عملياتية. وبالاعتماد على فهم عميق لاحتياجات العملاء المحددة والمتقدمة عبر مجالات الأمن السيبراني والحرب الإلكترونية والذكاء الاصطناعي والأنظمة الآمنة، يسهم مشروع «KEY4» بشكل محوري في تعزيز القدرات الدفاعية لدولة الإمارات، وترسيخ مكانتها شريكاً موثوقاً في دعم الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والعالمي». 
من جهته، أكّد سيركان ألتينيشيك، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بافو»: «يمثل هذا المشروع المشترك مع مجموعة إيدج توافقاً مؤثراً في رؤى وقدرات المجموعتين الرائدتين في قطاع تكنولوجيا الدفاع. نجمع معاً بين التميز الهندسي التركي والابتكار النوعي لمجموعة إيدج لتقديم الجيل المقبل من الحلول السيادية التي تتعامل مع التحديات متنامية التعقيد التي تواجه شركاءنا في المنطقة وخارجها. كما تبرز هذه الشراكة التزام مجموعة «بافو» برعاية التعاون الاستراتيجي الذي يحسّن التشغيل البيني، ويوطّد المرونة، ويشكل مستقبل أنظمة الدفاع». 
ويجمع مشروع «KEY4» بين القدرات السيادية والخبرات التقنية المتقدمة لدى «إيدج» ومجموعة بافو عبر مجموعة متكاملة من المجالات الهامة ذات التأثير المحوري. 
تشمل تلك المجالات التشفير، والأمن السيبراني، والاتصالات الآمنة، وأنظمة الاعتراض، والحرب الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي للدفاع، وتحليل البيانات الضخمة، والقيادة والتحكم، ومراكز البيانات، وأمن الحدود المتكامل، والمراقبة الذكية، والطيران، وهندسة الفضاء، والبصريات الإلكترونية، والحلول الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، وتصميم الأنظمة، وبناء النماذج الأولية.

إيدج
الإمارات
مجموعة إيدج
المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية
إسطنبول
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