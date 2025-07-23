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بودكاست «متعافي» للتوعية من المخدرات

بودكاست «متعافي» للتوعية من المخدرات
24 يوليو 2025 01:13

دبي (الاتحاد)

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تطلق إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، اليوم أولى حلقات، سلسلة بودكاست «متعافي» الهادفة إلى التوعية بمخاطر آفة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وتأثيراتها على الأسرة بشكل خاص، والمجتمع بشكل عام، وعواقبها السلبية التي قد تنتهي بنتائج غير متوقعة، قد تصل إلى عقوبة السجن، أو في أسوأ الأحوال، فقدان عزيز جرّاء جرعة زائدة.
البودكاست، الذي تدير حواره مهرة المرزوقي، وتُبث أولى حلقاته عبر قناة شرطة دبي على «اليوتيوب» يستضيف أباً مكلوماً بفقدان ابنه جرّاء جرعة زائدة، فيروي بحسرة كيف حوّلت المخدرات حياة العائلة إلى كابوس، وكيف أنه لم يكن يتخيل أو يصدق يوماً «أن يضع ابنه في القبر»، وذلك في إطار حرصه على توعية المجتمع حتى لا تتكرر هذه القصة المأساوية مع عائلة أخرى.
حول بودكاست «متعافي»، أكد العقيد الدكتور سعود الرميثي، نائب مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، أن البودكاست توعوي إنساني، يُلقي الضوء من كثب على تجارب إنسانية ومأساوية خلّفها تعاطي المواد المخدرة، وذلك لتوعية أبناء المجتمع بعدم السير في هذا الطريق المُظلم، وأن يكونوا على قدر المسؤولية.
وأشار إلى أن البودكاست يُسلّط الضوء من كثب على قصص حقيقية في المجتمع، سواء كانت نتائجها وخيمة ومأساوية، أو انتهت برحلة تعافٍ للمتعاطي عبر الاستفادة من المادة (89) من المرسوم بقانون اتحادي بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والتي تفتح باب أمل لمرضى التعاطي للحصول على فرصة للعلاج دون تبعات قانونية.

الإدارة العامة لإسعاد المجتمع
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