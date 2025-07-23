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علوم الدار

إغلاق 77 حساب تواصل اجتماعي لمزاولة نشاط استقدام العمالة المساعدة من دون ترخيص

مبنى وزارة الموارد البشرية والتوطين (الاتحاد)
24 يوليو 2025 01:13

دبي (الاتحاد)

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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، إغلاق 77 حساباً على وسائل التواصل الاجتماعي، بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري.
جاء ذلك، بعد أن تحققت وزارة الموارد البشرية والتوطين من تلك الحسابات، حيث تبين أنها غير رسمية، وغير حاصلة على ترخيص من الوزارة لمزاولة نشاط استقدام العمالة المساعدة، وهو ما يعد مخالفة قانونية صريحة.
ودعت الوزارة، أصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة، إلى التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة المعتمدة والمرخصة من الوزارة عند الرغبة بتوظيف هذه الفئة من العمالة، والابتعاد عن التعامل مع حسابات وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي التي تروج لتوظيف العمالة المساعدة غير القانونية. 
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة غير المرخصة، وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي غير الموثوقة التي تروج لخدمات العمالة المساعدة، من شأنه أن يفقد المتعاملين مع هذه الجهات حقوقهم القانونية التي يحصلون عليها عند تعاملهم بشكل حصري مع المكاتب المرخصة والمعتمدة من قبل الوزارة.

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