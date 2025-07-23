2.55 مليار درهم تمويل لـ«الياه 4» و«الياه 5»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «سبيس 42»، عن توقيع اتفاقية تمويل بقيمة 695.5 مليون دولار «ما يعادل 2.55 مليار درهم»، مدعومة من وكالة ائتمان الصادرات، وذلك لتطوير الجيل التالي من أقمارها الصناعية الثابتة بالنسبة للأرض «الياه 4» و«الياه 5».

ويمثل هذا التمويل خطوة محورية في استراتيجية «سبيس 42» لتعزيز قدراتها في مجال الاتصالات الحيوية عبر مدارات متعددة.

وتولى ترتيب هذا التسهيل الائتماني كل من «كريدي أغريكول سي آي بي»، و«سانتاندير سي أي بي»، و«سوسيتيه جنرال»، و«ناتيكسيس»، بدعم من وكالة ائتمان الصادرات الفرنسية «بي بي فرانس أشورانس إكسبور»، ما يعكس الثقة المتزايدة التي تحظى بها «سبيس 42» من قبل أبرز المؤسسات المالية العالمية.

ويستخدم التمويل لتغطية تكاليف إطلاق القمرين الصناعيين والمقرر في عامي 2027 و2028، ما يوفر تمويلاً طويل الأجل وفعالاً من حيث التكلفة، يتماشى مع الجدول الزمني لمراحل التطوير، ويعزز من سيولة الشركة لدعم مبادرات النمو المستقبلية.

وأوضح أندرو كول، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في «سبيس 42»، أن مشروعي «الياه 4» و«الياه 5» يمثلان ركيزة استراتيجية تقوم على عقد حكومي طويل الأمد بقيمة 5.1 مليار دولار ويمتد لـ17 عاماً، يبدأ في عام 2026.



مزود موثوق

أكد أندرو كول أن هذا المشروع يعزز مكانة الشركة كمزود موثوق لحلول الاتصال الآمن متعددة المسارات، لدعم التطبيقات الحيوية في القطاعات الدفاعية والمدنية عبر شبكة من الأقمار الصناعية متعددة المدارات، تضمن استمرارية الاتصال للمهام الحيوية دون انقطاع.



بنية برمجية مرنة

تعتمد أقمار «الياه 4» و«الياه 5» على بنية برمجية مرنة تسمح بإعادة تشكيل الحمولة أثناء وجودها في المدار، بما يمكّن من إعادة تخصيص التغطية وعرض النطاق الترددي والترددات بشكل فوري، لتلبية الاحتياجات التشغيلية المتغيرة في مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وآسيا.