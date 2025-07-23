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«غطاء واحد يدعم طريقك إلى الاستدامة».. حملة بيئية في حديقة أم الإمارات

«غطاء واحد يدعم طريقك إلى الاستدامة».. حملة بيئية في حديقة أم الإمارات
24 يوليو 2025 01:12

أبوظبي (وام)

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أطلقت حديقة أم الإمارات، بالتعاون مع مجموعة «تدوير»، حملة بيئية بعنوان «غطاء واحد يدعم طريقك إلى الاستدامة»، تستمر ستة أشهر، وتهدف إلى تشجيع أفراد المجتمع على التبرع بأغطية العبوات المستعملة، تعزيزاً للممارسات البيئية المستدامة.
تُعد الحديقة نقطة التجميع الرئيسية للحملة، إلى جانب مواقع أخرى في أبوظبي، مثل البوابة الرئيسية للحديقة، ومبنى C2 في أبراج شاطئ الراحة، ومطعم توتو بجزيرة السعديات، بالإضافة إلى ثلاثة صناديق متنقلة تديرها «تدوير» في المدارس والفعاليات المجتمعية.
وتأتي هذه المبادرة امتداداً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين مطلع العام الجاري، والتي تهدف إلى نشر الوعي البيئي وتمكين المجتمع من تبني أساليب حياة أكثر استدامة.
كما تستضيف الحديقة اثنتين من آلات استرداد العبوات القابلة لإعادة التدوير (RVM) من أصل 25 آلة موزعة في الإمارة، حيث تتيح للجمهور إعادة تدوير العبوات مقابل مكافآت رقمية عبر تطبيق «مكافآت تدوير».
وتواصل الحديقة جهودها في دعم الاستدامة من خلال ورش عمل توعوية بالتعاون مع «تدوير»، كان آخرها فعالية «نقاء» التي شهدت تفاعلاً جماهيرياً واسعاً من مختلف الأعمار.

حديقة أم الإمارات
أبوظبي
تدوير
الاستدامة
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