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علوم الدار

منتجات مراكز الإصلاح والتأهيل في «ليوا للرطب»

جانب من جناح «دائرة القضاء- أبوظبي» في مهرجان ليوا للرطب
24 يوليو 2025 01:13

أبوظبي (الاتحاد) 

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تشارك دائرة القضاء- أبوظبي، في فعاليات النسخة الحادية والعشرين من مهرجان ليوا للرطب 2025، والمقام في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة، خلال الفترة من 14 إلى 27 يوليو الجاري، وذلك عبر جناح خاص يعرض مجموعة من منتجات مراكز الإصلاح والتأهيل، تشمل الإنتاج الزراعي من الرطب، إلى جانب الأعمال الحرفية والفنية والمشغولات اليدوية والمصنوعات التراثية.
وتأتي مشاركة دائرة القضاء في مهرجان ليوا للرطب، في إطار حرصها على تعزيز الحضور في الفعاليات المجتمعية والثقافية والتراثية، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتعزيز المشاركة الفعالة في الفعاليات الوطنية، ودعم الجهود الهادفة إلى الحفاظ على التراث الوطني.
ويعرض جناح الدائرة، خلال أيام المهرجان الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث، منتجات المراكز من الرطب، إضافة إلى مجموعة من الأعمال الحرفية التي تعكس مهارات النزلاء وإبداعاتهم، وتبرز جهود الدائرة في إعادة تأهيلهم بهدف تمكينهم من اكتساب مهارات عملية تدعم اندماجهم الإيجابي في المجتمع بعد انتهاء فترة العقوبة ليعودوا أفراداً صالحين ومنتجين.
كما تبرز دائرة القضاء، خلال مشاركتها في المهرجان، الجهود المبذولة لصون الحرف والصناعات اليدوية التقليدية.

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