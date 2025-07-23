«حلالنا معافى».. لدعم الإنتاج الحيواني في أم القيوين

أم القيوين (وام)

أطلقت بلدية أم القيوين مبادرة توعية بعنوان «حلالنا معافى»، تستهدف أصحاب المزارع ومربي المواشي؛ بهدف تعزيز الوعي بالإجراءات الوقائية لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض، لا سيما الحمى القلاعية، بما يساهم في استدامة الإنتاج الحيواني والأمن الغذائي في الإمارة.

وجاءت المبادرة بتنظيم من إدارة الصحة والسلامة العامة، وبالتعاون مع إدارة الاستدامة البيئية، وبمشاركة أقسام الخدمات البيطرية، ومكافحة آفات الصحة العامة، وحماية المياه الجوفية؛ ضمن جهود متكاملة لتعزيز الأمن الصحي والبيئي.

وتركز المبادرة على توعية المربين بأساليب الوقاية، وتقديم إرشادات للحفاظ على صحة الماشية وسلامة المياه الجوفية، باعتبارها ركيزة أساسية في تنمية الثروة الحيوانية.

ودعت البلدية المربين إلى التفاعل الإيجابي مع المبادرة لما لها من دور فاعل في حماية الإنتاج المحلي، وضمان استدامته.