«الصحة» تتبادل الخبرات مع «القيادات الصحية»

دبي (الاتحاد)

استقبلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع وفداً زائراً ضمن فعاليات البرنامج الدولي للقيادات الصحية المنعقد في الدولة، بتنظيم من مكتب التبادل المعرفي الحكومي التابع لوزارة شؤون مجلس الوزراء، بحضور الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين وكبار الموظفين.

استهدفت الزيارة تبادل الخبرات ومشاركة أفضل الممارسات العالمية في مجال الرعاية الصحية، والاطلاع على أبرز مشاريع التحول الرقمي واستراتيجيات الابتكار في الخدمات الصحية، وجهود الوزارة في تعزيز الوقاية والاستجابة للتحديات الصحية. في إطار حرص الدولة على تعزيز جسور التواصل مع القيادات الصحية العالمية، وتبادل الرؤى حول بناء مستقبل أفضل لصحة المجتمعات.

وتأتي هذه الزيارة في سياق الدور الذي تضطلع به الإمارات بصفتها شريكاً عالمياً موثوقاً في تطوير سياسات الرعاية الصحية، وتحفيز الابتكار وتحقيق الأمن الصحي المستدام، من خلال إرساء منظومات معرفية متكاملة، وتكريس نهج تشاركي مع قادة وصناع القرار الصحي في دول عدة.

واطّلع الوفد الزائر، خلال اللقاء، على التجارب الرائدة لدولة الإمارات في الصحة العامة، والتحول الرقمي في الخدمات الصحية والصحة الوقائية، وربط الرعاية الصحية بأهداف التنمية المستدامة 2030، بما ينسجم مع التوجهات العالمية لتطوير أنظمة صحية مرنة وعادلة ومستدامة. إلى جانب جهود الدولة في تعزيز الجاهزية المستقبلية، والاستجابة للتحديات الصحية العالمية.

وقد شملت أجندة الزيارة مجموعة من المحطات الرئيسة، بما فيها الاطلاع على خطط الوزارة في حوكمة المنظومة الصحية في الدولة، وتنسيق الجهود بين الجهات الصحية المحلية والاتحادية، وأهم المشاريع الاستراتيجية والتحولية للوزارة، بالإضافة إلى أهم مبادراتها وإنجازاتها.

وأكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن زيارة وفد من البرنامج الدولي للقيادات الصحية، بالتعاون مع مكتب التبادل المعرفي الحكومي التابع لوزارة شؤون مجلس الوزراء، يعكس الثقة العالمية بتطور الاستراتيجيات الصحية التي تنتهجها دولة الإمارات، وبناء شراكات استراتيجية في مجال الذكاء الاصطناعي والصحة الرقمية. وتؤكد نجاح نموذجنا الوطني الذي يستند إلى توجيهات القيادة الرشيدة، واستراتيجيات الدولة التي جعلت من قطاع الصحة ركيزة رئيسة للتنمية المستدامة.

وقال الدكتور محمد سليم العلماء: «إن زيارة القيادات الصحية من مختلف دول العالم يرسّخ موقع الإمارات في التحول الصحي العالمي، وبناء شراكات دولية قائمة على تبادل المعرفة والابتكار المشترك من أجل مستقبل صحي أفضل، بالاستفادة من تجارب ناجحة».