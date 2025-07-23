الخميس 24 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الصحة» تتبادل الخبرات مع «القيادات الصحية»

مسؤولو وزارة الصحة وأعضاء برنامج القيادات الصحية في صورة جماعية (من المصدر)
24 يوليو 2025 01:12

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
للعام التاسع على التوالي.. أبوظبي المدينة الأكثر أماناً في العالم
الإمارات تؤكد مكافحة خطاب الكراهية وتعزيز ثقافة التسامح والتعايش السلمي

استقبلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع وفداً زائراً ضمن فعاليات البرنامج الدولي للقيادات الصحية المنعقد في الدولة، بتنظيم من مكتب التبادل المعرفي الحكومي التابع لوزارة شؤون مجلس الوزراء، بحضور الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين وكبار الموظفين.
استهدفت الزيارة تبادل الخبرات ومشاركة أفضل الممارسات العالمية في مجال الرعاية الصحية، والاطلاع على أبرز مشاريع التحول الرقمي واستراتيجيات الابتكار في الخدمات الصحية، وجهود الوزارة في تعزيز الوقاية والاستجابة للتحديات الصحية. في إطار حرص الدولة على تعزيز جسور التواصل مع القيادات الصحية العالمية، وتبادل الرؤى حول بناء مستقبل أفضل لصحة المجتمعات.
وتأتي هذه الزيارة في سياق الدور الذي تضطلع به الإمارات بصفتها شريكاً عالمياً موثوقاً في تطوير سياسات الرعاية الصحية، وتحفيز الابتكار وتحقيق الأمن الصحي المستدام، من خلال إرساء منظومات معرفية متكاملة، وتكريس نهج تشاركي مع قادة وصناع القرار الصحي في دول عدة.
واطّلع الوفد الزائر، خلال اللقاء، على التجارب الرائدة لدولة الإمارات في الصحة العامة، والتحول الرقمي في الخدمات الصحية والصحة الوقائية، وربط الرعاية الصحية بأهداف التنمية المستدامة 2030، بما ينسجم مع التوجهات العالمية لتطوير أنظمة صحية مرنة وعادلة ومستدامة. إلى جانب جهود الدولة في تعزيز الجاهزية المستقبلية، والاستجابة للتحديات الصحية العالمية.
وقد شملت أجندة الزيارة مجموعة من المحطات الرئيسة، بما فيها الاطلاع على خطط الوزارة في حوكمة المنظومة الصحية في الدولة، وتنسيق الجهود بين الجهات الصحية المحلية والاتحادية، وأهم المشاريع الاستراتيجية والتحولية للوزارة، بالإضافة إلى أهم مبادراتها وإنجازاتها. 
وأكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن زيارة وفد من البرنامج الدولي للقيادات الصحية، بالتعاون مع مكتب التبادل المعرفي الحكومي التابع لوزارة شؤون مجلس الوزراء، يعكس الثقة العالمية بتطور الاستراتيجيات الصحية التي تنتهجها دولة الإمارات، وبناء شراكات استراتيجية في مجال الذكاء الاصطناعي والصحة الرقمية. وتؤكد نجاح نموذجنا الوطني الذي يستند إلى توجيهات القيادة الرشيدة، واستراتيجيات الدولة التي جعلت من قطاع الصحة ركيزة رئيسة للتنمية المستدامة.
وقال الدكتور محمد سليم العلماء: «إن زيارة القيادات الصحية من مختلف دول العالم يرسّخ موقع الإمارات في التحول الصحي العالمي، وبناء شراكات دولية قائمة على تبادل المعرفة والابتكار المشترك من أجل مستقبل صحي أفضل، بالاستفادة من تجارب ناجحة».

وزارة الصحة
الإمارات
وزارة الصحة ووقاية المجتمع
التبادل المعرفي
محمد العلماء
الرعاية الصحية
آخر الأخبار
فلسطينيون في مدينة غزة يحاولون الحصول على طعام بعدما أنهكهم الجوع (رويترز)
الأخبار العالمية
100 منظمة إغاثية وحقوقية تدعو للتحرك ضد انتشار المجاعة في غزة
24 يوليو 2025
مسؤولون أتراك خلال الجولةَ الثالثة من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول (رويترز)
الأخبار العالمية
«محادثات إسطنبول».. اتفاق على تبادل للأسرى بين روسيا وأوكرانيا
24 يوليو 2025
دبابة إسرائيلية تتوغل داخل قطاع غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
المبعوث الأميركي يزور المنطقة ويبحث إقامة ممرّ إنساني لتقديم المساعدات إلى غزة
24 يوليو 2025
وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني
الأخبار العالمية
اليمن: حملة اختطافات «حوثية» واسعة في إب
24 يوليو 2025
آليات إسرائيلية منتشرة أثناء مداهمة في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تنديد فلسطيني بتصويت الكنيست لصالح مشروع لضم الضفة
24 يوليو 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©