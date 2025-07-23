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علوم الدار

«تريندز» و«قمة الحكومات» يبحثان ابتكار حلول فاعلة لمواجهة التحديات

محمد العلي ومحمد الشرهان وجانب من الحضور خلال اللقاء (من المصدر)
24 يوليو 2025 01:12

أبوظبي (الاتحاد)

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بحث مركز «تريندز للبحوث والاستشارات» مع محمد يوسف الشرهان، مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، سبل توسيع الشراكة المستقبلية، ودور البحث العلمي في تحليل التطورات العالمية وتوقّع تداعياتها، وابتكار حلول فاعلة للتحديات المستقبلية.
جاء ذلك، خلال جلسة حوارية عُقدت في مقر مؤسسة القمة بمجلس الوزراء، جمعت كلاً من الشرهان والدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، بحضور عدد من رؤساء القطاعات في «تريندز» ومسؤولي مؤسسة القمة.
وناقش الجانبان مجالات التعاون المحتملة، ومساهمات «تريندز» كعضو في مجتمع القمة في الدورة المقبلة من القمة العالمية للحكومات المقررة في عام 2026، انطلاقاً من حضوره الفاعل في النسخ السابقة، لا سيّما في دعم الباحثين الشباب، وتقديم دراسات تحليلية نوعية تُسهم في صياغة رؤى مستقبلية بنّاءة.
وأكد محمد يوسف الشرهان أن «البحث العلمي هو حجر الزاوية في بناء حكومات المستقبل»، مثمناً الدور البارز الذي يضطلع به مركز تريندز كعضو في مجتمع القمة في دعم المعرفة وتعزيز مشاركة الكفاءات الشابة، مشيراً إلى أن «مشاركة «تريندز» في القمة تُشكّل إضافة نوعية، لما يقدمه من محتوى علمي رصين، ومخرجات تحليلية تواكب متطلبات المرحلة، وتدعم مساعي التمكين والتطوير».
وأضاف الشرهان: «القمة العالمية للحكومات تؤمن بأن استشراف المستقبل يبدأ من التفكير العلمي والتحليل العميق، والتعاون مع مؤسسات بحثية رائدة، مثل «تريندز» يُعزز جهودنا في توفير منصات معرفية تناقش القضايا العالمية بروح الابتكار والعمل المشترك».
من جهته، شدّد الدكتور محمد عبدالله العلي على أن «مشاركة «تريندز» في القمة العالمية للحكومات تعكس التزام المركز ببناء منظومة بحثية متكاملة تواكب المتغيرات وتدعم صناعة القرار»، لافتاً إلى أن «القمة تُعد منصة عالمية لتبادل الرؤى والخبرات مع صنّاع السياسات والخبراء، وتُمكِّن«تريندز» من عرض مخرجاته البحثية والمعرفية التي تستهدف تمكين الشباب وترسيخ ثقافة الابتكار البحثي».
وأشار العلي إلى أن «تريندز يفخر بكونه عضواً في مجتمع القمة العالمية للحكومات، وهو ما يتيح له الإسهام الفاعل في مسيرة هذا المجتمع الحيوي، الذي يُشكّل منصة مثالية لتبادل المعرفة وصياغة حلول استباقية لتحديات المستقبل، بالتعاون مع نخبة من صنّاع القرار والخبراء العالميين».
ومن المرتقب أن تسجّل مشاركة «تريندز» في قمة عام 2026 حضوراً مميزاً، من خلال تقديم دراسات نوعية، وتنظيم جلسات علمية تناقش القضايا الاستراتيجية مثل الذكاء الاصطناعي، والتحولات الجيوسياسية، وتمكين الطاقات الشبابية. كما سيواصل المركز طرح مؤشرات بحثية تواكب تطلعات الحكومات الحديثة، وتُرسّخ نهج الجاهزية والتميز.

مركز تريندز للبحوث والاستشارات
تريندز
مركز تريندز
محمد الشرهان
القمة العالمية للحكومات
قمة الحكومات
البحث العلمي
محمد العلي
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