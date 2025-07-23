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محاضرات توعية لطلبة الأنشطة الصيفية في دبي وحتا

محاضرات توعية لطلبة الأنشطة الصيفية في دبي وحتا
24 يوليو 2025 01:12

دبي (الاتحاد)

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نظمت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، بالتعاون مع مركز حماية الدولي التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، سلسلة محاضرات توعية وأنشطة ترفيهية استهدفت طلبة الأنشطة الصيفية في منطقتي دبي وحتا من المرحلتين الابتدائية والإعدادية، وذلك ضمن البرنامج الصيفي الطلابي الذي تنظمه القيادة العامة لشرطة دبي تحت شعار «صيفنا أمن وسعادة… ابتكار وقيادة». 
ويهدف البرنامج، المُنفذ بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي وعدد من الجهات المحلية، إلى ترسيخ مفاهيم السلامة المرورية لدى الطلبة من سن مبكرة، ضمن منهجية تجمع بين التعليم والترفيه. 
وأكد العميد عصام إبراهيم العور، نائب مدير الإدارة العامة للمرور بالوكالة، أن المبادرات تأتي انسجاماً مع رؤية شرطة دبي في رفع مستوى الوعي المروري بأساليب مبتكرة، تسهم في بناء جيل واعٍ بقواعد المرور، وقادر على التصرف بمسؤولية سواء كمشاة أو ركاب. 
وأوضح أن الفعاليات تضمنت محاضرات تعريفية بالمبادئ الأساسية للسلامة على الطرق، والتأكيد على الالتزام بالإشارات المرورية، والعبور من الأماكن المخصصة، واستخدام حزام الأمان، إلى جانب التوعية بالمخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال في البيئة المرورية. 
وفي ختام الفعاليات، ثمّن العميد عصام العور تعاون إدارات المدارس، مشيداً بالتفاعل الإيجابي من الطلبة والهيئات التعليمية، مؤكداً التزام شرطة دبي بمواصلة تنفيذ المبادرات الميدانية الموجهة للطلبة بوصفهم نواة المستقبل، وركيزة لتحقيق بيئة مرورية آمنة.

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