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علوم الدار

عبد العزيز النعيمي: «صيفنا سعادة» منصة تعليمية رائدة

عبد العزيز النعيمي خلال زيارته لفعاليات البرنامج (وام)
24 يوليو 2025 01:13

عجمان (وام) 

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أكد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، أن البرنامج الصيفي لحكومة عجمان «صيفنا سعادة 2025» أصبح منصة رائدة على مستوى الدولة، تجمع بين التعليم والثقافة والرياضة، وتوفر بيئة مثمرة تُسهم في تعزيز قدرات أبناء المجتمع وصقل مهاراتهم خلال العطلة الصيفية.
جاء ذلك خلال زيارته فعاليات النسخة السادسة من البرنامج، المقامة في المركز الثقافي الإبداعي بعجمان التابع لوزارة الثقافة، حيث اطلع على أنشطة البرنامج، الذي يقام خلال الفترة من 14 يوليو الجاري وحتى 14 أغسطس المقبل، ويضم ستة مراكز صيفية تخصصية، تشمل: مركز البنين، مركز الفتيات، المركز العلمي، مركز البرامج الثقافية، مركز أصحاب الهمم، ومركز كبار المواطنين.
وأشاد الشيخ عبدالعزيز بجهود اللجنة العليا المنظمة، مثمناً التخطيط والتنظيم، وتنوع الفعاليات، والتنسيق مع الجهات المختلفة، واستقطاب المشاركين من فئات المجتمع كافة، داعياً إلى مواصلة العمل بنفس الحماس والاحترافية، للبناء على النجاحات التي حققتها النسخ السابقة.
واستهل الشيخ عبدالعزيز النعيمي زيارته بحضور عدد من الفعاليات الثقافية في ركن البرامج الثقافية، تابع خلالها عروضاً تراثية ومسرحية.
كما زار ركن مركز أصحاب الهمم، واطلع على الفعاليات الرياضية المقدمة بالتعاون مع نادي عجمان لذوي الإعاقة.
وتفقد الشيخ عبدالعزيز البرامج المقدمة في مراكز البنين والفتيات، والمركز العلمي، ومركز كبار المواطنين، واطلع على جهود فرق العمل في تقديم تجارب ملهمة تسهم في إسعاد وتثقيف المجتمع.
وخلال الزيارة، التقى الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي كلاً من أحمد الرئيسي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبرنامج، وعبدالعزيز عبدالله، المشرف العام، إلى جانب منسقي الدوائر الحكومية ومدراء المراكز الصيفية وأعضاء اللجنة العليا.

عبد العزيز بن حميد النعيمي
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