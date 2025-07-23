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إضاءة أبرز معالم العاصمة احتفاءً بمرور 20 عاماً على انطلاق جائزة أبوظبي

إضاءة عدد من المعالم البارزة في أبوظبي احتفاء بالجائزة (وام)
24 يوليو 2025 01:14

أبوظبي (وام)

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برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أعلنت جائزة أبوظبي فتح باب الترشيحات لدورتها الثانية عشرة.
وتتزامن هذه الدورة مع احتفاء الجائزة بمرور عشرين عاماً على انطلاقتها، حيث كرّمت خلالها نماذج ملهمة من أصحاب الأعمال الخيّرة، الذين كرسوا وقتهم وجهدهم في خدمة مجتمع دولة الإمارات، ومساندة الآخرين من دون مقابل.
وبهذه المناسبة، أُضيئت، مساء أمس الأول، معالم بارزة في أنحاء إمارة أبوظبي باللون الأصفر، من بينها سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، ومبنى مبادلة، وبلدية مدينة العين، وبلدية منطقة الظفرة، وجامعة خليفة، وبرج كابيتال جيت، وفندق دبليو أبوظبي، وذلك تعبيراً عن التقدير والعرفان للشخصيات الملهمة التي أسهمت بإيثار وتفانٍ وإخلاص.

المشاركة مفتوحة
في دورتها الثانية عشرة، تُرحّب الجائزة بمشاركة الأفراد من المواطنين، والمقيمين في جميع إمارات الدولة وغير المقيمين كذلك من جميع أنحاء العالم، بغض النظر عن العمر، أو المهنة، أو الجنسية لترشيح الملهمين الذين يسهمون بإخلاص وإيثار لخدمة مجتمع الإمارات، وذلك من خلال منصتها الإلكترونية والتي ستكون متاحة على مدار العام.
منذ انطلاقها في 2005، كرّمت الجائزة حتى الآن 100 شخص من 18 جنسية تقديراً لمساهماتهم الملهمة والمخلصة في مختلف المجالات.
ولترشيح الأفراد الذين يُحدثون فرقاً إيجابياً في المجتمع، يمكن زيارة: http://www.abudhabiawards.ae/.

معالم أبوظبي
جائزة أبوظبي
الإمارات
أبوظبي
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