الخميس 24 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سارة الأميري: تعزيز التنافسية العالمية للمنظومة التعليمية

سارة الأميري
24 يوليو 2025 01:13

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
للعام التاسع على التوالي.. أبوظبي المدينة الأكثر أماناً في العالم
الإمارات تؤكد مكافحة خطاب الكراهية وتعزيز ثقافة التسامح والتعايش السلمي

أعلنت وزارة التربية والتعليم مشاركة عدد من الكوادر التربوية في برنامج تدريبي متخصّص ينظمه مركز «سيريوس» التعليمي في روسيا الاتحادية، خلال الفترة من 18 إلى 28 يوليو الجاري، وذلك في إطار التعاون القائم مع مؤسسة «الموهبة والنجاح التعليمية» في إقليم سيريوس الفدرالي.
تأتي هذه المبادرة ضمن جهود الوزارة المستمرة لتعزيز كفاءة المعلمين، وتزويدهم بأحدث المعارف والمهارات التربوية.
وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، أن إيفاد نخبة من المعلمين المواطنين إلى برامج تدريبية دولية مرموقة يجسّد التزام الوزارة بتعزيز التنافسية العالمية للمنظومة التعليمية، من خلال الاستثمار في الكوادر التربوية الوطنية، وبناء شراكات استراتيجية مع أبرز المؤسسات الأكاديمية.
وقالت معاليها: في ظل التحولات المعرفية المتسارعة التي يشهدها العالم، نحرص في وزارة التربية والتعليم على تمكين كوادرنا التربوية من امتلاك المهارات المستقبلية، وتصميم تجارب تعليمية نوعية وذات أثر ملموس، ونولي أهمية كبيرة لتبادل الخبرات، والانفتاح على التجارب العالمية الرائدة.
يتضمن البرنامج أكثر من 60 ساعة تدريبية متنوعة تجمع بين الجانبين النظري والتطبيقي، تشمل جلسات تخصصية في تصميم دروس STEM وفق منهجيات حديثة، وتطبيق استراتيجيات التعلم القائم على الأنشطة، إلى جانب ورش عمل تفاعلية حول الانتقال التربوي بين المراحل العمرية، والتقييم الواقعي في التعليم الابتدائي، والتعلم القائم على المشاريع، إلى جانب جلسات يومية لتبادل ومناقشة التجارب التعليمية المختلفة.
ويهدف البرنامج إلى تمكين المشاركين من تعميق فهمهم لمبادئ التعليم التفاعلي القائم على البحث، واكتساب مهارات متقدّمة في تصميم البرامج التعليمية الفردية، وتعزيز استقلالية المتعلم ومبادراته. كما يشتمل التدريب على أدوات تشخيصية لرصد الطلبة الموهوبين، وتكييف أساليب التدريس وفقاً لاحتياجات الفئات المختلفة، وتفعيل آليات التغذية الراجعة، بما يساهم في خلق بيئة تعليمية داعمة للتفكير النقدي والإبداع والعمل الجماعي.
ويعد هذا البرنامج أحد المسارات الاستراتيجية التي تتبناها الوزارة لبناء كادر تربوي متمكن، يسهم بفاعلية في تطوير منظومة التعليم في الدولة، ويعكس التزامها المستمر بتحديث أساليب التعليم واستكشاف التجارب العالمية القابلة للتطبيق، بما يتناسب مع خصوصية واحتياجات البيئة التعليمية في دولة الإمارات.

المنظومة التعليمية
الإمارات
التنافسية العالمية
سارة الأميري
آخر الأخبار
فلسطينيون في مدينة غزة يحاولون الحصول على طعام بعدما أنهكهم الجوع (رويترز)
الأخبار العالمية
100 منظمة إغاثية وحقوقية تدعو للتحرك ضد انتشار المجاعة في غزة
24 يوليو 2025
مسؤولون أتراك خلال الجولةَ الثالثة من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول (رويترز)
الأخبار العالمية
«محادثات إسطنبول».. اتفاق على تبادل للأسرى بين روسيا وأوكرانيا
24 يوليو 2025
دبابة إسرائيلية تتوغل داخل قطاع غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
المبعوث الأميركي يزور المنطقة ويبحث إقامة ممرّ إنساني لتقديم المساعدات إلى غزة
24 يوليو 2025
وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني
الأخبار العالمية
اليمن: حملة اختطافات «حوثية» واسعة في إب
24 يوليو 2025
آليات إسرائيلية منتشرة أثناء مداهمة في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تنديد فلسطيني بتصويت الكنيست لصالح مشروع لضم الضفة
24 يوليو 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©