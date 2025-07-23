سارة الأميري: تعزيز التنافسية العالمية للمنظومة التعليمية

أبوظبي (وام)

أعلنت وزارة التربية والتعليم مشاركة عدد من الكوادر التربوية في برنامج تدريبي متخصّص ينظمه مركز «سيريوس» التعليمي في روسيا الاتحادية، خلال الفترة من 18 إلى 28 يوليو الجاري، وذلك في إطار التعاون القائم مع مؤسسة «الموهبة والنجاح التعليمية» في إقليم سيريوس الفدرالي.

تأتي هذه المبادرة ضمن جهود الوزارة المستمرة لتعزيز كفاءة المعلمين، وتزويدهم بأحدث المعارف والمهارات التربوية.

وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، أن إيفاد نخبة من المعلمين المواطنين إلى برامج تدريبية دولية مرموقة يجسّد التزام الوزارة بتعزيز التنافسية العالمية للمنظومة التعليمية، من خلال الاستثمار في الكوادر التربوية الوطنية، وبناء شراكات استراتيجية مع أبرز المؤسسات الأكاديمية.

وقالت معاليها: في ظل التحولات المعرفية المتسارعة التي يشهدها العالم، نحرص في وزارة التربية والتعليم على تمكين كوادرنا التربوية من امتلاك المهارات المستقبلية، وتصميم تجارب تعليمية نوعية وذات أثر ملموس، ونولي أهمية كبيرة لتبادل الخبرات، والانفتاح على التجارب العالمية الرائدة.

يتضمن البرنامج أكثر من 60 ساعة تدريبية متنوعة تجمع بين الجانبين النظري والتطبيقي، تشمل جلسات تخصصية في تصميم دروس STEM وفق منهجيات حديثة، وتطبيق استراتيجيات التعلم القائم على الأنشطة، إلى جانب ورش عمل تفاعلية حول الانتقال التربوي بين المراحل العمرية، والتقييم الواقعي في التعليم الابتدائي، والتعلم القائم على المشاريع، إلى جانب جلسات يومية لتبادل ومناقشة التجارب التعليمية المختلفة.

ويهدف البرنامج إلى تمكين المشاركين من تعميق فهمهم لمبادئ التعليم التفاعلي القائم على البحث، واكتساب مهارات متقدّمة في تصميم البرامج التعليمية الفردية، وتعزيز استقلالية المتعلم ومبادراته. كما يشتمل التدريب على أدوات تشخيصية لرصد الطلبة الموهوبين، وتكييف أساليب التدريس وفقاً لاحتياجات الفئات المختلفة، وتفعيل آليات التغذية الراجعة، بما يساهم في خلق بيئة تعليمية داعمة للتفكير النقدي والإبداع والعمل الجماعي.

ويعد هذا البرنامج أحد المسارات الاستراتيجية التي تتبناها الوزارة لبناء كادر تربوي متمكن، يسهم بفاعلية في تطوير منظومة التعليم في الدولة، ويعكس التزامها المستمر بتحديث أساليب التعليم واستكشاف التجارب العالمية القابلة للتطبيق، بما يتناسب مع خصوصية واحتياجات البيئة التعليمية في دولة الإمارات.