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2000 يتيم بسجلات «الشارقة الخيرية»

جمعية الشارقة الخيرية (من المصدر)
24 يوليو 2025 01:12

الشارقة (الاتحاد)

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أفادت جمعية الشارقة الخيرية أن برنامج الكفالات يواصل نموه بوتيرة إنسانية متسارعة، مع ارتفاع عدد المكفولين إلى أكثر من 33183 مكفولاً حتى نهاية النصف الأول من عام 2025، بدعم مستمر من أهل الخير والإحسان، الذين يضعون أيديهم بصدق في يد كل من فقد معيلاً، أو تعثّر به الطريق، مصداقاً لقول النبي، صلى الله عليه وسلم «أنا وَكافلُ اليتيمِ في الجنَّةِ كَهاتين، وأشارَ بأصبُعَيْهِ السَّبَّابةَ والوسطى».
وقد سجّلت الجمعية خلال الأشهر الستة الماضية 2.014 حالة جديدة انضمت إلى مظلة الكفالة، شملت 1.956 يتيماً، و25 من أصحاب الهمم والأسر المتعففة، إلى جانب كفالة 24 من الأئمة والمعلمين، و9 طلاب علم، في توسّع يعكس حجم الثقة المجتمعية التي تحظى بها الجمعية، والوعي المتزايد بأهمية الكفالة كإحدى أنبل صور العطاء المستدام.
وقال محمد راشد بن بيات، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن هذا التوسع لم يكن ممكناً لولا قلوب بيضاء آمنت برسالة الكفالة، واعتبرت أن تقديم الدعم ليس تبرعاً عابراً، بل التزاماً إنسانياً مستمراً، موضحاً أن الكفالة ليست صدقة تخرج من الجيب، بل رسالة تخرج من القلب. وكل مكفول جديد هو قصة نجاة بدأها متبرع لم يرَه، لكنه آمن بأثره، مشيراً أن الجمعية تحرص على إدارة ملف الكفالات بمنهجية دقيقة، تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بشفافية وفاعلية، من خلال شبكتها الواسعة من المكاتب الخارجية، وشراكاتها مع الجهات المعتمدة في الدول المستهدفة.
وأضاف أن الجمعية تولي برامج الكفالة أولوية قصوى ضمن استراتيجيتها، لكونها تمثّل الحبل الرابط بين المتبرع والمكفول، وتُترجم القيم المجتمعية في صورة عملية قابلة للقياس، وتتم عملية صرف الكفالة بصورة تُراعي احتياجات المكفول من الدعم المالي، إلى التوجيه المعنوي، إلى الرعاية الصحية والتعليمية في بعض الحالات.
كما أشار إلى أن نظام الكفالة مرن، ويتيح للمتبرعين اختيار الفئة التي يرغبون في كفالتها، وتلقّي تقارير دورية توضح أثر تبرعهم وتطور حالة المكفول، متوجهاً بالشكر الجزيل إلى الكافلين على ما يقدمونه من دعم سخي، داعياً في الوقت نفسه كل من يملك فضل مال أن يجعل منه فضل حياة، فهناك الآلاف من الوجوه التي تنتظر كفالةً واحدة فقط تكون سنداً وعوناً لهم بعدما غيب الموت آباءهم، داعياً أهل الإحسان الراغبين في كفالة يتيم إلى الاستفادة من خدمات موقع الجمعية الإلكتروني https://shjc.sharjah.ae/ الذي يوفر وسائل ميسرة للمحسنين في القيام بعملية الكفالة وفق رغبتهم بسهولة ويسر.

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الشارقة الخيرية
جمعية الشارقة الخيرية
خيرية الشارقة
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