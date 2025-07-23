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الإمارات تؤكد مكافحة خطاب الكراهية وتعزيز ثقافة التسامح والتعايش السلمي

الإمارات تؤكد مكافحة خطاب الكراهية وتعزيز ثقافة التسامح والتعايش السلمي
24 يوليو 2025 01:14

جنيف (الاتحاد)

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أكدت البعثة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وأوضحت البعثة في تدوينة على حسابها بموقع «إكس»، أن الإمارات تعمل على حماية حقوق الإنسان من خلال تمكين وحماية النساء والفتيات، وضمان الحق في مياه الشرب المأمونة، ومكافحة خطاب الكراهية، وتعزيز ثقافة التسامح والتعايش السلمي، ومكافحة الاتجار بالبشر، خاصة النساء والفتيات، ودعم الحق في الصحة والتعليم المناسب، ومعالجة الآثار السلبية لتغير المناخ على حقوق الإنسان.
الدورة ناقشت منذ 16 يونيو الماضي، وعلى مدار 4 أسابيع، أكثر من 60 تقريراً مقدماً من الأمانة العامة للأمم المتحدة، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، وخبراء في مجال حقوق الإنسان وهيئات تحقيق أخرى، وذلك حول موضوعات متعددة ذات صلة بحالة حقوق الإنسان في أكثر من 40 دولة، كما أجرى المجلس 32 حواراً تفاعلياً.
وفيما يتعلق بتغير المناخ، عقد المجلس حلقته النقاشية السنوية حول الآثار السلبية لتغير المناخ على حقوق الإنسان، وعقد المجلس حلقته النقاشية السنوية حول حقوق المرأة، وحلقته النقاشية حول مياه الشرب المأمونة، وحوارات تفاعلية حول حرية التعبير، والشركات العابرة للحدود الوطنية، والتعليم والصحة والمهاجرين، وغيرها من الموضوعات الراهنة.

الإمارات
خطاب الكراهية
التسامح
التعايش السلمي
الأمم المتحدة
مجلس حقوق الإنسان
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