الخميس 24 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"الخارجية" تنظم أول مجلس للمتعاملين للبعثات التمثيلية المعتمدة لدى الدولة لعام 2025

"الخارجية" تنظم أول مجلس للمتعاملين للبعثات التمثيلية المعتمدة لدى الدولة لعام 2025
24 يوليو 2025 11:37

في إطار جهود وزارة الخارجية المستمرة للارتقاء بجودة الخدمات الحكومية، نظمت الوزارة أول مجلس للمتعاملين للبعثات التمثيلية المعتمدة لدى الدولة لعام 2025، بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء، وبمشاركة وحضور عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل الوزارة، ومحمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات، بالإضافة إلى عدد من أصحاب السعادة السفراء رؤساء البعثات التمثيلية المعتمدة لدى الدولة، ومسؤولي وموظفي الوزارة.
وخلال أعمال المجلس، أكدت وزارة الخارجية أن مجالس المتعاملين تشكل منصة استراتيجية حيوية لإشراك المتعاملين في تصميم وتقييم الخدمات الحكومية، مما يجسد التزامها بتكريس نموذج تشاركي للاستماع المباشر لآراء ومقترحات المتعاملين وتقييم تجاربهم وتحويل التحديات إلى فرص تطويرية ملموسة، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية نحو بناء حكومة أكثر مرونة واستباقية، ويتماشى مع معايير برنامج الإمارات للخدمات الحكومية المتميزة، وبرنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، مضيفة أنها تعمل من خلال هذه المجالس على نقل التجربة الرائدة لدولة الإمارات في مجال تقديم الخدمات الحكومية إلى كافة دول العالم.
وشهد مجلس المتعاملين للبعثات التمثيلية، تسليط الضوء على نماذج الخدمات الحالية المقدمة للبعثات المعتمدة في الدولة، التي جرى تصميمها لتعكس التحول الجذري في آليات تقديم الخدمة، وانتقالها من الإجراءات التقليدية إلى تجربة سلسة ومتكاملة تركز على تبسيط وتقليص الخطوات، وربط الأنظمة وتوحيد قنوات الخدمة، لتشمل هذه الخدمات طلب زيارة رسمية لوفد إلى دولة الإمارات وخدمات الحصانات والامتيازات وخدمة التعاون القضائي الدولي.
جدير بالذكر أن وزارة الخارجية تسعى من خلال تنظيم مجالس المتعاملين إلى ترسيخ مبدأ الشراكة الفاعلة مع مختلف فئات المتعاملين، وذلك عبر الاستماع المباشر إلى آرائهم وملاحظاتهم حول الخدمات، كما تعمل الوزارة، عقب انعقاد هذه المجالس، على دراسة المقترحات المطروحة وتحليلها بشكل منهجي ومدروس، بهدف استخلاص حلول تواكب تطلعات الجمهور المستهدف وتُسهم في تحسين تجربة المتعامل، وتتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية في هذا المجال.

أخبار ذات صلة
عمار بن حميد يستقبل رئيس اتحاد الشطرنج
بيان مشترك بشأن مصادقة الكنيست الإسرائيلي على الإعلان الداعي إلى فرض "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة
المصدر: وام
وزارة الخارجية
الإمارات
آخر الأخبار
تسيتسيباس ينفصل عن مدربه إيفانيسيفيتش
الرياضة
تسيتسيباس ينفصل عن مدربه إيفانيسيفيتش
اليوم 14:17
في تاريخ «البريميرليج».. «صراع القمة» لا يتّسع للجميع!
الرياضة
في تاريخ «البريميرليج».. «صراع القمة» لا يتّسع للجميع!
اليوم 14:05
«ألعاب الماسترز أبوظبي 2026» تفتح باب التسجيل للمشاركين والمتطوعين
الرياضة
«ألعاب الماسترز أبوظبي 2026» تفتح باب التسجيل للمشاركين والمتطوعين
اليوم 13:52
جرحى إثر حريق غابات في قبرص
الأخبار العالمية
جرحى إثر حريق غابات في قبرص
اليوم 13:52
أتلتيكو مدريد يخطف صفقة النصر السعودي!
الرياضة
أتلتيكو مدريد يخطف صفقة النصر السعودي!
اليوم 13:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©