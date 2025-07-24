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علوم الدار

طيران الإمارات تحصد جائزة «أفضل ناقلة جوية للرحلات طويلة المدى» لعام 2025

طيران الإمارات تحصد جائزة «أفضل ناقلة جوية للرحلات طويلة المدى» لعام 2025
24 يوليو 2025 15:27

حصدت طيران الإمارات مجدداً لقب «أفضل ناقلة جوية للرحلات طويلة المدى» ضمن جوائز «تليغراف ترافل 2025»، بعد تصويت أكثر من 20 ألف قارئ لصالحها.
أقيم حفل الجوائز مؤخراً في لندن، حيث تسلّمت هيلين برين، مديرة مبيعات السفر الترفيهي في طيران الإمارات بالمملكة المتحدة، الجائزة بالنيابة عن الناقلة. وتواصل طيران الإمارات الحفاظ على مكانتها الريادية، حيث تصدرت في وقت سابق هذا الشهر قائمة YouGov أفضل 10 علامات تجارية عالمية موصى بها لعام 2025، وكانت الناقلة الجوية الوحيدة ضمن هذه القائمة.
وخلال السنوات الثلاث الماضية، واصلت «تليغراف ترافل» تكريم طيران الإمارات، إذ حصلت على لقب «أفضل ناقلة جوية للرحلات طويلة المدى» في عامي 2023 و2025، كما نالت في عام 2024 لقب «أفضل ناقلة جوية في العالم»، متصدرة قائمة تضم 90 ناقلة جوية دولية، بناء على دراسة شاملة لتجارب المسافرين، وفق أكثر من 30 معياراً تشمل دقة المواعيد، وسياسات الأمتعة، وشبكة الوجهات، وجودة المطار الرئيسي، وحداثة الأسطول، وقيمة برنامج الولاء، وجودة الوجبات على متن الطائرة.

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المصدر: وام
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