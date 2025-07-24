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«الوطني للأرصاد» يكشف عن الطقس من الجمعة إلى الإثنين

«الوطني للأرصاد» يكشف عن الطقس من الجمعة إلى الإثنين
24 يوليو 2025 17:24

 توقع المركز الوطني للأرصاد تكون السحب الركامية المحلية شرقاً وجنوباً خلال الفترة من 25 - 28 يوليو الجاري نتيجة لتأثر المنطقة بامتداد خط الالتقاء المداريITCZ وتحركه من الجنوب باتجاه الدولة مع تقدم المنخفضات السطحية والعلوية من الجنوب، وتدفق كتل هوائية رطبة من بحر العرب وبحر عمان باتجاه الدولة، ومع ارتفاع درجات الحرارة خلال فترة النهار ومع وجود الجبال الشرقية والطقس المتوقع من الجمعة إلى الإثنين:
فرصة تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة وقد يصاحبها سقوط حبات البرد الصغيرة والبرق والرعد أحياناً على بعض المناطق الشرقية والجنوبية وتمتد على بعض المناطق الداخلية.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب الركامية تكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وبحرعمان.

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المصدر: وام
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