الجمعة 25 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«تمكين المجتمع»: تفعيل علاوتي السكن والتفوق الدراسي للأسر المستفيدة

رؤية شاملة لبناء مجتمع متماسك ومزدهر (أرشيفية)
25 يوليو 2025 01:06

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات: إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة
الإمارات تدعو إلى وقف فوري ودائم للحرب في غزة

في إطار رؤيتها الشاملة لبناء مجتمع متماسك ومزدهر، أعلنت وزارة تمكين المجتمع عن تفعيل علاوتي السكن والتفوق الدراسي للتعليم العالي، المنصوص عليهما ضمن منظومة العلاوات التكميلية في برنامج الدعم والتمكين الاجتماعي، تأكيداً على التزامها بتوفير بيئة معيشية مستقرة، وتحفيز الاستثمار في رأس المال البشري للأسر المستفيدة.
وتجسد العلاوتان نموذجاً إماراتياً متكاملاً يجمع بين الدعم المباشر للأسر، وتوفير الحوافز التي تعزز الاستقلالية والتميز على المدى البعيد، بما يتماشى مع أهداف البرنامج في تمكين الإنسان، وتعزيز مشاركته الفاعلة في المجتمع.

علاوة السكن
تُعد علاوة السكن إحدى العلاوات التكميلية المعتمدة، وتهدف إلى دعم الأسر المستفيدة من برنامج الدعم والتمكين الاجتماعي التي لا تحصل على أي شكل من أشكال الدعم السكني الحكومي، وتم تصميم هذه العلاوة لتتناسب مع عدد أفراد الأسرة وظروفها السكنية والمعيشية، ما يجعلها عنصراً أساسياً في تحقيق الاستقرار الأسري، الذي يُعد بدوره خطوة أولى نحو التمكين الحقيقي.
وتُحدَّد قيمة العلاوة وفق عدد أفراد الأسرة ونوع السكن، حيث تميز الوزارة بين الأسر المقيمة في مساكن مستقلة وتلك التي تتشارك السكن مع أسر أخرى في الوحدة نفسها، بما يضمن تقديم الدعم يتناسب مع واقع كل أسرة وظروفها الخاصة.

التفوق الدراسي
تهدف علاوة التفوق الدراسي في التعليم العالي إلى دعم تشجيع أبناء الأسر المستفيدة من برنامج الدعم والتمكين الاجتماعي على مواصلة تعليمهم العالي، وتعزيز استمرارية أدائهم الأكاديمي المتفوق، من خلال تقديم دعم إضافي لأبناء هذه الأسر ممن يحققون مستويات متميزة من التحصيل الأكاديمي الجامعي.
يتم رفع قيمة علاوة الابن المتميز، أكاديمياً، لتصل إلى حد أقصى قدره 3.200 درهم شهرياً، تُمنح للطلبة المتفوقين المسجلين في مؤسسات التعليم العالي المعتمدة داخل الدولة، الذين يحققون معدلاً تراكمياً لا يقل عن 3.3 من 4.0، ما يعكس التزام الدولة بالاستثمار في الطاقات الواعدة وتنمية الكفاءات الوطنية.
وتواكب الوزارة التطور التقني، من خلال توفير منصة رقمية متكاملة تتيح للمستفيدين التقدم بطلباتهم من خلال قسم «ملفاتي» في خدمة الدعم الاجتماعي على الموقع الرسمي www.moce.gov.ae.
وتضمن هذه المنصة معالجة جميع الطلبات خلال 21 يوماً من استكمال الوثائق المطلوبة، ما يعكس التزام الوزارة بتقديم خدمات متميزة وفعالة.
وضمن شروط علاوة السكن يتضمن النظام أحكاماً خاصة للأيتام وأبناء المحكوم عليهم تراعي ظروفهم الاستثنائية، وتُمكّنهم من الاستفادة من العلاوة وفق آلية مرنة وشاملة.
وضمن علاوة التفوق الدراسي للتعليم العالي يحق للطلبة الذين يتابعون التعليم عن بُعد في المؤسسات الإماراتية المعتمدة الاستفادة من علاوة التفوق الأكاديمي، ما يؤكد شمولية النظام ومرونته. 

التزام مستمر بالتمكين
تمثل هذه العلاوات التكميلية جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية الوزارة الشاملة للتمكين الاجتماعي. وتعكس التزاماً ثابتاً بتمكين الإنسان وتعزيز فرص تقدمه.
ومن خلال برامج متكاملة تجمع بين الدعم المباشر والاستثمار في القدرات، تعمل الوزارة على توفير مقومات الاستقرار التي تتيح للأفراد والأسر الانتقال بثقة نحو مراحل جديدة من الاعتماد على الذات، وتحقيق الطموحات.

وزارة تمكين المجتمع
الإمارات
علاوة مالية
التفوق الدراسي
التمكين الاجتماعي
برنامج الدعم الاجتماعي
الدعم الاجتماعي
آخر الأخبار
امرأة وطفلة تبكيان بعد التعرف على جثة أحد أفراد أسرتهما في مستشفى ناصر بغزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إصابة العشرات بـ«الشلل الرخو الحاد» في غزة
25 يوليو 2025
رجال إنقاذ أوكرانيون يعملون في موقع هجوم جوي في خاركوف (أ ف ب)
الأخبار العالمية
روسيا: نسعى لإقامة «مناطق عازلة» على حدود أوكرانيا
25 يوليو 2025
تصاعد الدخان جراء الانفجار في ريف إدلب (أ ف ب)
الأخبار العالمية
سوريا.. 12 قتيلاً و100 مصاب جراء انفجار في ريف إدلب
25 يوليو 2025
أطفال ينتظرون عند نقطة توزيع طعام في النصيرات - أرشيفية
الأخبار العالمية
«الأونروا»: الناس في غزة «جثث تتحرك»
25 يوليو 2025
دمار واسع جراء قصف إسرائيلي على الضاحية الجنوبية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تدعو إلى دعم جهود التعافي في لبنان
25 يوليو 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©