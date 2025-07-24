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علوم الدار

«ثلاجة الفريج» توزع مليون عبوة مياه ومثلجات على العمال في دبي

خلال توزيع العبوات على العمال (من المصدر)
25 يوليو 2025 01:03

دبي (الاتحاد)

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أنجزت النسخة الثانية من الحملة المجتمعية الإنسانية «ثلاجة الفريج»، التي تأتي بدعم من مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وأطلقتها «فرجان دبي»، بالتعاون مع مؤسسة سقيا الإمارات وبنك الإمارات للطعام، توزيع أكثر من مليون عبوة من المياه والعصائر والمثلجات على العمال في دبي، خلال شهر واحد منذ انطلاقها في 23 يونيو الماضي. 
ويجسّد الإقبال على المشاركة في الحملة، مبادئ التكافل الاجتماعي، التي تسود مجتمع دبي، وحرصه على دعم العمال، وإظهار التقدير لهم، حيث تستهدف الحملة عمال النظافة والبناء وسائقي توصيل الطلبات وعمال الزراعة للشوارع والطرقات. 
وتواصل الحملة فعالياتها حتى 23 أغسطس 2025 لتوزيع مليوني عبوة من المياه الباردة والعصائر والمثلجات على العمال، للمساهمة في تخفيف تأثيرات حرارة الصيف على العمال، وترسيخ قيم التراحم والعطاء في مجتمع دبي، إضافة إلى تعزيز مشاركة أفراد المجتمع في الحد من المخاطر الصحية على العمال والمرتبطة بارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، مثل الجفاف والإجهاد الحراري.
وأسهم شركاء الحملة بدور محوري في دعم «ثلاجة الفريج»، وتمكينها من توزيع أكثر من مليون عبوة من المياه والعصائر والمثلجات على العمال خلال شهر، من خلال توفير الموارد والدعم اللوجستي اللازم. 
ويأتي دعم مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية لحملة «ثلاجة الفريج»، ضمن جهودها الحثيثة لترسيخ منظومة العطاء المجتمعي، وتعزيز جودة الحياة لفئة العمال، وتوفّر المؤسسة مواردها كافة لدعم الحملة، إضافة إلى تحفيز مشاركة المتطوعين لتوسيع نطاق التوزيع ليشمل أكبر عدد ممكن من المناطق. 
وقال إبراهيم البلوشي، مدير إدارة الاستدامة والشراكات في «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»: «نؤمن بأهمية دعم فئة العمال التي تواجه تحديات يومية صعبة، خصوصاً في الصيف، ونعمل بالتعاون مع شركائنا على تقديم كل ما يسهم في تحسين صحتهم، وتعزيز جودة حياتهم». 

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