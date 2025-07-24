مشاركون: «ليوا للرطب» كرنفال شامل يدعم الإنتاج الزراعي المحلي

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

أكد مشاركون وعارضون وزوار لمهرجان ليوا للرطب في دورته الحادية والعشرين، أن المهرجان لم يعد مجرد مسابقات تحث على الاهتمام الزراعي وتجويد الإنتاج، بل أصبح كرنفالاً شاملاً، وملتقى لعشاق الزراعة وإنتاج الرطب والتمور من مختلف دول العالم، ويجسد دعم القيادة الرشيدة للمزارعين والمنتجين والمصنعين في قطاع زراعة النخيل، وريادة الأعمال الزراعية، ما يسهم في تطوير القطاع الزراعي، ويعزز سبل تحقيق الأمن الغذائي المستدام في الدولة.

ويعكس الإقبال المتزايد من الزوار والمشاركين من داخل الدولة وخارجها نجاح المهرجان في تحقيق أهدافه التي يسعى إلى تحقيقها.

فرصة جيدة

يؤكد عبدالخالق العامري، الرئيس التنفيذي لمجموعة «سرح» إحدى الجهات العارضة، أن مهرجان ليوا للرطب لم يعد مجرد مهرجان عادي، بل أصبح كرنفالاً شاملاً يضم مجموعة متميزة من الفعاليات والأنشطة والبرامج التي تلامس اهتمام جميع الزوار من داخل الدولة وخارجها، كما أصبح المهرجان وجهة لجميع الفئات ومختلف الشرائح العمرية، وهو ما دفع الكثير من الشركات على اختلاف أنشطتها على المشاركة في المهرجان.

وأضاف: أن المهرجان يشهد إقبالاً كبيراً من سكان منطقة الظفرة وخارجها، وهو ما يعطي فرصة جيدة للشركات والجهات العارضة في التواصل مع الشرائح المجتمعية التي تحتاج إليها بشكل مباشر، سواء بهدف التعريف بخدماتها ومنتجاتها، أو الاستماع إلى آراء ومقترحات الأهالي بشكل مباشر، مما يعطي فرصة جيدة للشركات في الحصول على قاعدة بيانات مجتمعية يمكن الاستفادة منها في إعداد الدراسات والخطط المستقبلية بهدف تطوير العمل والارتقاء به.

إقبال كبير

من جهته، يشير الدكتور سعيد محسن المزروعي، مدير مكتب النقل في منطقة الظفرة التابع لمركز النقل المتكامل، إلى أن جناح المركز في مهرجان ليوا للرطب يحرص على تعريف الزوار بمختلف الخدمات التي قدمها المركز للسكان في منطقة الظفرة، وكذلك بقية الخدمات المقدمة في مختلف مناطق أبوظبي، خاصة أن المهرجان يشهد إقبالاً كبيراً من الزوار من مختلف مناطق الدولة، وهو ما يعطي فرصة جيدة في التعريف بتلك الخدمات، وكذلك المشاريع الجاري تنفيذها في إمارة أبوظبي.

وأكد المزروعي أن مشاركة المركز في المهرجان تأتي بهدف إبراز جهود المركز في الاستدامة وتعزيز منظومة النقل الذكي، تماشياً مع عام المجتمع، موضحاً أن المشاريع التي يشارك في المركز تتنوع بين مركبات الأجرة ذاتية القيادة، وكذلك التوسع في محطات شحن السيارات الكهربائية، ومنصة مرصدنا للقطاع البحري، ومشروع التاكسي المائي، وتطوير مشروعات الطائرات من دون طيار، وغيرها من المشاريع الأخرى.

تقنيات حديثة

ويؤكد أحمد محمد المنصوري، عارض في المهرجان، أن مهرجان ليوا للرطب حقق نقلة نوعية كبيرة في القطاع الزراعي بشكل عام وزراعة النخيل بشكل خاص، نظراً لما يقدمه من ابتكارات زراعية جديدة وتقنيات حديثة ساهمت في الارتقاء بمستوى الزراعة، وحققت نتائج ملموسة انعكست على مستوى المشاركات المقدمة في مختلف المسابقات.

تحسين الإنتاجية

ويؤكد حميد الهاملي، زائر للمهرجان، أن مهرجان ليوا للرطب له الفضل في تحسين الإنتاجية الزراعية، والحفاظ على الموارد الطبيعية بفضل ما حققه من تشجيع للمزارع على اتباع أفضل الممارسات الزراعية، موضحاً على سبيل المثال أن أغلب المزارع كانت تعتمد على أسلوب الري المعتاد في الزراعة، وهو ما كان يتسبب في إهدار الكثير من المياه والمواد الغذائية كذلك، ولكن بفضل التقنيات الزراعية الحديثة التي وفرت وسائل للري تعتمد على الاحتياج الفعلي للنبات، سواء من المياه، أو الغذاء استطاع صاحب المزرعة أن يوفر كثيراً في تكاليف الزراعة، ويساهم بشكل مباشر في تحقيق الاستدامة.

الإبداع والابتكار

ويعتبر صالح بن يعروف، عارض في المهرجان، أن مهرجان ليوا للرطب نقل القطاع الزراعي في منطقة الظفرة إلى نقطة بعيدة جداً تتسم بالتطور والإبداع والابتكار، وكان له الفضل في أن يسعى أغلب أصحاب المزارع على ابتكار الوسائل الجديدة واستخدام التقنيات الحديثة لإنتاج منتجات زراعية غير مألوفة في المنتج، من خلال استنباط سلالات يمكنها التأقلم مع الأجواء وطبيعة البيئة الإماراتية، ونجح الكثير منهم في ذلك، موضحاً أنه استطاع أن ينتج أكثر من 65 منتجاً زراعياً وغذائياً من مزرعته في ليوا.



«محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» تعزز الهوية والانتماء

حرصت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، على المشاركة في مهرجان ليوا للرطب، من خلال تقديم مجموعة متميزة من الفعاليات والأنشطة التي تعنى بالهوية والانتماء، وتعزيز الولاء لدى الطلاب بجانب فعاليات أخرى تتوافق مع ترسيخ التراث والحفاظ عليه، كما يقوم الجناح بتعريف الزوار بفرع الجامعة الجديد في منطقة الظفرة وأهم شروط التقديم والأقسام التي سيتضمنها الفرع، وغيرها من التفاصيل التي تلامس الطلاب وأولياء الأمور في منطقة الظفرة.

وتؤكد الدكتورة أسماء سعيد المعمري، أستاذ مساعد بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، ومدير مركز الهوية الإماراتية، أن جناح الجامعة في مهرجان ليوا للرطب يتضمن 3 مرتكزات رئيسة منها، مركز الهوية، ثم التعريف ببرامج الجامعة من القبول للتسجيل، يليها مصنفات الجامعة والهوية الإماراتية.

وتنظم الجامعة، خلال المهرجان، جلسات حوارية وثقافية تتضمن محاور: كنز النخيل.. علم وخبرة، ومهرجان ليوا للرطب بين الأمس واليوم، ومشروع جذور الظفرة: الاستدامة من قلب النخيل، والزراعة في وجه التحدي.. من الصحراء إلى الخضرة، والنخلة.. بيت القصيد، والظفرة بين الماضي والحاضر، والنخلة بين دفتي كتاب، والنخلة في قلب زايد، إلى ذلك يتضمن ركن الجامعة في المهرجان قسم القهوة العربية، بمشاركة معدي القهوة من طلبة الجامعة لتقديم القهوة العربية التقليدية.

منافسات ليوا لنخبة الرطب تنطلق اليوم

يستعد اليوم كبار المزارعين في خوض منافسات شوط ليوا لنخبة الرطب، وسط استعدادات مكثفة حرص عليها أغلب المزارعين لضمان تحقيق المراكز الأولى في المسابقة التي رصدت لها اللجنة المنظمة مجموعة قيمة من الجوائز المادية، حيث يحصل الفائز الأول في مسابقة ليوا لنخبة الرطب على 125 ألف درهم، والثاني على 100 ألف درهم، والثالث على 60 ألف درهم، ويبلغ مجموع جوائزها أكثر من نصف مليون درهم.

وحرصت لجنة التحكيم على وضع مجموعة من المعايير والاشتراطات اللازمة، والواجب توافرها لخوض منافسات مزاينة الرطب، ومنها ضرورة أن يقدم المشارك رطباً من إنتاج مزرعته الخاصة، مع إبراز المستندات الخاصة بملكية الأرض الزراعية عند التسجيل، كما يجب على المزارع المشاركة في شوط واحد من شوطي النخبة (شوط الظفرة لنخبة الرطب، أو شوط ليوا لنخبة الرطب).

تحتسب 70% من درجة تقييم المشاركة على تقييم الرطب، في حين يتم احتساب 30% من درجة التقييم بعد كشف لجنة التحكيم على المزرعة، والتأكد من نظافتها العامة، والعناية بالنخلة من خلال التكريب الملائم، واستخدام أساليب الري الحديثة الموفرة للمياه.