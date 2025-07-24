الجمعة 25 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«تريندز» يستعرض آفاق التعاون البحثي مع مؤسسة أوبزرفر للبحوث

محمد العلي وسمير ساران وجانب من الحضور خلال اللقاء (من المصدر)
25 يوليو 2025 01:03

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«تريندز» و«قمة الحكومات» يبحثان ابتكار حلول فاعلة لمواجهة التحديات
«تريندز» يناقش تعزيز العمل البحثي والإعلامي

استعرض مركز تريندز للبحوث والاستشارات مع سمير ساران، رئيس مؤسسة أوبزرفر للبحوث- دلهي بالهند (ORF)، فرص وآفاق التعاون البحثي المشترك في المجالات ذات الاهتمام المتبادل، بهدف تعزيز المعرفة وتحقيق الأهداف المشتركة.
جاء ذلك خلال زيارة سمير ساران لمقر مركز تريندز، حيث التقى بالدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لـ«تريندز»، وبحث الجانبان سبل تفعيل الشراكة في مجالات البحث العلمي، وتمكين الشباب، وتبادل الخبرات والمعلومات.
وأكد الدكتور محمد العلي الأهمية المحورية للبحث العلمي في بناء المجتمعات وازدهارها، مشيراً إلى أن التعاون مع مؤسسات بحثية مرموقة مثل مؤسسة أوبزرفر الأبحاث بدلهي يمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق هذه الأهداف.
وأضاف أن البحث العلمي يشكّل الأساس الأول للمعرفة والتطور، موضحاً أنه من خلال تعزيز التعاون البحثي وتبادل المعرفة، يمكننا مواجهة التحديات العالمية بفعالية أكبر، وتقديم حلول مبتكرة تخدم الإنسانية. وشدّد الدكتور العلي على أهمية تمكين الشباب ليكونوا قادة المستقبل في مجال البحث والابتكار.
من جانبه، أعرب ساران عن سعادته بهذه الشراكة المحتملة، مشيداً بالدور الريادي الذي يلعبه «تريندز» في إثراء المشهد البحثي الإقليمي والدولي.

تريندز
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
مركز تريندز
محمد العلي
آخر الأخبار
امرأة وطفلة تبكيان بعد التعرف على جثة أحد أفراد أسرتهما في مستشفى ناصر بغزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إصابة العشرات بـ«الشلل الرخو الحاد» في غزة
25 يوليو 2025
رجال إنقاذ أوكرانيون يعملون في موقع هجوم جوي في خاركوف (أ ف ب)
الأخبار العالمية
روسيا: نسعى لإقامة «مناطق عازلة» على حدود أوكرانيا
25 يوليو 2025
تصاعد الدخان جراء الانفجار في ريف إدلب (أ ف ب)
الأخبار العالمية
سوريا.. 12 قتيلاً و100 مصاب جراء انفجار في ريف إدلب
25 يوليو 2025
أطفال ينتظرون عند نقطة توزيع طعام في النصيرات - أرشيفية
الأخبار العالمية
«الأونروا»: الناس في غزة «جثث تتحرك»
25 يوليو 2025
دمار واسع جراء قصف إسرائيلي على الضاحية الجنوبية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تدعو إلى دعم جهود التعافي في لبنان
25 يوليو 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©