«تريندز» يستعرض آفاق التعاون البحثي مع مؤسسة أوبزرفر للبحوث

أبوظبي (الاتحاد)

استعرض مركز تريندز للبحوث والاستشارات مع سمير ساران، رئيس مؤسسة أوبزرفر للبحوث- دلهي بالهند (ORF)، فرص وآفاق التعاون البحثي المشترك في المجالات ذات الاهتمام المتبادل، بهدف تعزيز المعرفة وتحقيق الأهداف المشتركة.

جاء ذلك خلال زيارة سمير ساران لمقر مركز تريندز، حيث التقى بالدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لـ«تريندز»، وبحث الجانبان سبل تفعيل الشراكة في مجالات البحث العلمي، وتمكين الشباب، وتبادل الخبرات والمعلومات.

وأكد الدكتور محمد العلي الأهمية المحورية للبحث العلمي في بناء المجتمعات وازدهارها، مشيراً إلى أن التعاون مع مؤسسات بحثية مرموقة مثل مؤسسة أوبزرفر الأبحاث بدلهي يمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق هذه الأهداف.

وأضاف أن البحث العلمي يشكّل الأساس الأول للمعرفة والتطور، موضحاً أنه من خلال تعزيز التعاون البحثي وتبادل المعرفة، يمكننا مواجهة التحديات العالمية بفعالية أكبر، وتقديم حلول مبتكرة تخدم الإنسانية. وشدّد الدكتور العلي على أهمية تمكين الشباب ليكونوا قادة المستقبل في مجال البحث والابتكار.

من جانبه، أعرب ساران عن سعادته بهذه الشراكة المحتملة، مشيداً بالدور الريادي الذي يلعبه «تريندز» في إثراء المشهد البحثي الإقليمي والدولي.