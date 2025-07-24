محمد الشرقي: نشر الوعي وتنمية المهارات وتعزيز المسؤولية المجتمعية

الفجيرة (وام)

أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية نشر الوعي بمفاهيم الأمن والسلامة في نفوس الناشئة، وتنمية مهاراتهم النفسية والمعرفية؛ إسهاماً في تعزيز حسّ المسؤولية المجتمعية.

جاء ذلك خلال حضور سموه حفل تخريج 200 مشارك في دورة «أصدقاء الدفاع المدني» الثانية عشرة لعام 2025، التي نظمتها إدارة الدفاع المدني في الفجيرة، ضمن مبادرات صيف الفجيرة، بحضور العميد علي عبيد الطنيجي، مدير إدارة الدفاع المدني بالفجيرة.

وأشار سموه، إلى متابعة وحرص صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، على دعم مختلف البرامج المجتمعية الهادفة، التي تسهم في رفع وعي الشباب والناشئين وتمكينهم، وتكرّس مبادئ الانضباط والمسؤولية الوطنية بين الأفراد.

وهنّأ سموه الطلبة على اجتيازهم الدورة بنجاح، مشيداً بجهود إدارة الدفاع المدني في تنظيم الدورة سنوياً، وتقديم محتوى تعليمي وتدريبي مُتكامل يواكب متطلبات السلامة المجتمعية، ويسهم في بناء جيل مُؤهل بالمعارف والمهارات الضرورية للتعامل مع مختلف المخاطر والطوارئ والتحديات.

وتوجّه العميد علي عبيد الطنيجي، مدير إدارة الدفاع المدني بالفجيرة، خلال الحفل بكلمةٍ عبّر فيها عن خالص شكره وتقديره لسمو ولي عهد الفجيرة، على دعمه المتواصل ورعايته الدائمة للبرامج الهادفة، مؤكداً مواصلة العمل بعزيمة وإخلاص لترسيخ ثقافة الأمن والسلامة في المجتمع.

كما تخلّل الحفل كلمة ألقاها الطلبة المُشاركون، وعرض مجموعة من الفيديوهات التوعوية، و«فيديو» يوثق أبرز محطات دورة هذا العام، إلى جانب أداء قسم الولاء، واختُتم الحفل بتكريم الطلبة المتفوقين في الدورة.

حضر الحفل محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بالفجيرة، وعدد من المسؤولين وأولياء أمور الطلبة المشاركين في الدورة.