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عبدالله بن سالم القاسمي يقدم واجب العزاء في وفاة فاطمة بن يعروف السبوسي

عبدالله بن سالم القاسمي خلال تقديم واجب العزاء (وام)
25 يوليو 2025 01:04

الشارقة (وام)

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قدم سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور لها فاطمة بن يعروف السبوسي.
وأعرب سموه لدى زيارته مجلس العزاء في ضاحية واسط بالشارقة عن خالص تعازيه لذوي الفقيدة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان.
كما قدم واجب العزاء إلى جانب سموه، الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، وعدد من المسؤولين.

عبدالله بن سالم القاسمي
الإمارات
الشارقة
نائب حاكم الشارقة
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