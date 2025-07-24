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علوم الدار

عبدالله بن سالم القاسمي: توفير الأمن والأمان وتعزيز الاستقرار المجتمعي

عبدالله بن سالم القاسمي خلال الزيارة (وام)
25 يوليو 2025 01:04

الشارقة (الاتحاد)

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زار سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، أمس، مبنى إدارة العمليات في القيادة العامة لشرطة الشارقة بضاحية الرحمانية.
وأشاد سموه بجهود الكوادر الشرطية في الإمارة، والتي تساهم في توفير الأمن والأمان في المجتمع، مثمناً سموه العمل المتكامل في القيادة العامة لشرطة الشارقة، وحرصها على تطوير الكفاءات الشرطية، وتحديث الأنظمة من خلال استراتيجيات واضحة ومبتكرة تواكب تطلعات القيادة، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز الأمن والاستقرار المجتمعي.
وخط سمو نائب حاكم الشارقة كلمات في السجل الذهبي لكبار زوار القيادة، جاء فيها: «سعدت خلال زيارتي للقيادة العامة لشرطة الشارقة بلقاء الكوادر الشرطية التي تعمل على مدار الساعة، واطلعت على التطورات المستخدمة بأحدث التقنيات والأنظمة في غرف العمليات، والخدمات التي تقدم لمواطني إمارة الشارقة وضيوفها، حرصاً منها على أمن إمارة الشارقة واستقرارها، تحياتي إلى كل فرد في القيادة العامة لشرطة الشارقة، وشكراً على تفانيكم وجهودكم المخلصة».

السلامة المرورية
واطلع سموه على عرض مرئي تناول التوجهات الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة الشارقة والإطار الاستراتيجي 2024 - 2027، والهادف إلى تحقيق الأمن والأمان للمجتمع وتعزيز السلامة المرورية على الطريق، ورفع الجاهزية لإدارة الأزمات والكوارث، إضافة إلى تعزيز الشراكات المجتمعية، وتحسين تجربة المتعامل، وتعزيز ممارسات الابتكار.
وتعرف سمو نائب حاكم الشارقة على أبرز الأرقام والإحصاءات التي سجلتها القيادة العامة لشرطة الشارقة من خلال مشاركة أفراد المجتمع في استبانات، حيث حققت نسبة 99.7% بالشعور بالأمان، فيما سجلت نسبة 97% من حيث ثقة المجتمع في شرطة الشارقة، بينما جاءت ثقة المجتمع في مراكز الشرطة بنسبة 96.7%.
واطلع سمو نائب حاكم الشارقة على نتائج سعادة المتعاملين عن الخدمات المقدمة من قبل القيادة العامة لشرطة الشارقة، والتي بلغت 97.8%، وعلى الجهود التي تقوم بها القيادة في مختلف المجالات، مثل التحول الرقمي والملكية الفكرية ورضا الموظفين والشراكات الاستراتيجية.

إدارة البلاغات
استمع سمو نائب حاكم الشارقة إلى شرح مفصل حول مركز إدارة البلاغات، الذي يضم منصات استقبال البلاغات الطارئة للرقم 999، التي تعمل على مدار الساعة، ومنصات المراقبة الأمنية المرتبطة بشبكة الكاميرات المنتشرة في كافة أنحاء الإمارة، إضافة إلى منصات إدارة الدوريات، والمنصات المخصصة للتنسيق مع الجهات الداعمة، بما يضمن تعزيز سرعة استجابة فاعلة، وتقديم خدمات أمنية عالية المستوى، واطلع سموه على نظام الإنذار المبكر الذي يربط متاجر الذهب والصرافة كمنظومة أمنية متكاملة، تسهم في تعزيز الأمن والوقاية من الحوادث بشكل استباقي.
واطلع سموه على عمل مركز إدارة الاتصال 901، وعلى آليات العمل في هذا المركز المتخصص في التعامل مع الاستفسارات غير الطارئة وتقديم الخدمات الشرطية، مما يسهم في تعزيز التواصل الفعّال بين الشرطة والجمهور.
اختتم سمو نائب حاكم الشارقة جولته في مبنى إدارة العمليات، حيث اطلع على غرف المحاكاة المخصصة لإدارة البلاغات، والتي تساهم بشكل كبير في تدريب الكوادر الشرطية وصقل مهاراتهم للتعامل مع مختلف البلاغات التي ترد الغرفة.
رافق سمو نائب حاكم الشارقة في الجولة كل من: الشيخ الدكتور سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، واللواء عبدالله مبارك بن عامر، قائد عام شرطة الشارقة، وعدد من كبار الضباط والقيادات الشرطية.

عبدالله بن سالم القاسمي
الإمارات
نائب حاكم الشارقة
الشارقة
القيادة العامة لشرطة الشارقة
شرطة الشارقة
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