مبادرة لتعزيز الوعي البيئي في «مجالس العين»

العين (الاتحاد)

ضمن أولى مبادرات حديقة الحيوانات بالعين في برنامج صيف المجالس 2025، يشارك مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء بمبادرة «أجيال الاستدامة»، التي تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي، ونشر القيم التراثية الأصيلة لدى الأطفال والناشئة من خلال برامج تعليمية، تقدم على أيدي كوادر إماراتية في المجالس المجتمعية في مدينة العين.

ويقدم المركز مجموعة من الورش التعليمية والثقافية المبتكرة من الساعة 4:30 مساءً في أربعة مجالس لرفع مستوى الوعي لدى الأجيال القادمة حول مفاهيم الاستدامة، وأهمية الحفاظ على البيئة وربطها بالموروث الثقافي الوطني، في أجواء إماراتية تعكس روح الأصالة والانتماء.