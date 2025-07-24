الجمعة 25 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مبادرة لتعزيز الوعي البيئي في «مجالس العين»

مبادرة لتعزيز الوعي البيئي في «مجالس العين»
25 يوليو 2025 01:03

العين (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات: إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة
«تمكين المجتمع»: تفعيل علاوتي السكن والتفوق الدراسي للأسر المستفيدة

ضمن أولى مبادرات حديقة الحيوانات بالعين في برنامج صيف المجالس 2025، يشارك مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء بمبادرة «أجيال الاستدامة»، التي تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي، ونشر القيم التراثية الأصيلة لدى الأطفال والناشئة من خلال برامج تعليمية، تقدم على أيدي كوادر إماراتية في المجالس المجتمعية في مدينة العين.
ويقدم المركز مجموعة من الورش التعليمية والثقافية المبتكرة من الساعة 4:30 مساءً في أربعة مجالس لرفع مستوى الوعي لدى الأجيال القادمة حول مفاهيم الاستدامة، وأهمية الحفاظ على البيئة وربطها بالموروث الثقافي الوطني، في أجواء إماراتية تعكس روح الأصالة والانتماء.

الوعي البيئي
الإمارات
العين
حديقة الحيوانات
حديقة الحيوانات في العين
حديقة العين
حديقة العين للحيوانات
حديقة حيوانات العين
الأنشطة الصيفية
البرامج الصيفية
مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء
آخر الأخبار
امرأة وطفلة تبكيان بعد التعرف على جثة أحد أفراد أسرتهما في مستشفى ناصر بغزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إصابة العشرات بـ«الشلل الرخو الحاد» في غزة
25 يوليو 2025
رجال إنقاذ أوكرانيون يعملون في موقع هجوم جوي في خاركوف (أ ف ب)
الأخبار العالمية
روسيا: نسعى لإقامة «مناطق عازلة» على حدود أوكرانيا
25 يوليو 2025
تصاعد الدخان جراء الانفجار في ريف إدلب (أ ف ب)
الأخبار العالمية
سوريا.. 12 قتيلاً و100 مصاب جراء انفجار في ريف إدلب
25 يوليو 2025
أطفال ينتظرون عند نقطة توزيع طعام في النصيرات - أرشيفية
الأخبار العالمية
«الأونروا»: الناس في غزة «جثث تتحرك»
25 يوليو 2025
دمار واسع جراء قصف إسرائيلي على الضاحية الجنوبية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تدعو إلى دعم جهود التعافي في لبنان
25 يوليو 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©