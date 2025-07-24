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الإمارات تشارك في منتدى أممي حول المياه

الإمارات تشارك في منتدى أممي حول المياه
25 يوليو 2025 01:04

نيويورك (الاتحاد)

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شاركت دولة الإمارات، بصفتها الدولة المضيفة لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 بالشراكة مع السنغال، في الحدث الخاص لمنتدى الأمم المتحدة السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، تحت عنوان «الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة: جدول عمل المياه».
ويشكل المؤتمر محطة مهمة، وفرصة حاسمة لحشد جهود المجتمع الدولي، وتعزيز التعاون المشترك، من أجل دفع التقدم في جدول أعمال المياه.
ونشرت البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة رسالة عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس» أمس، قالت فيها: «يمكننا معاً توطيد الشراكات، والارتقاء بمستوى الطموح، وتسريع تنفيذ حلول فعّالة وقابلة للتطبيق على نطاق واسع، من أجل كوكبنا، وكل من يعيش عليه».

المياه
الإمارات
الأمم المتحدة
قمة الأمم المتحدة للمياه
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