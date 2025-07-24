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«أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان» يبحث البرامج والأنشطة التوعوية

مقصود كروز وأعضاء مجلس الأمناء في صورة جماعية (وام)
25 يوليو 2025 01:03

أبوظبي (وام)

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عقد مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري السابع عشر برئاسة مقصود كروز، رئيس مجلس الأمناء، وبمشاركة أعضاء المجلس، وحضور ممثلي الجهات الحكومية التي شملت وزارة الخارجية، وزارة العدل، وزارة الداخلية، وزارة الموارد البشرية والتوطين، وزارة تمكين المجتمع، وزارة الأسرة.  ناقش الاجتماع جهود تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدولة.
وتطرق المجلس إلى بحث البرامج والأنشطة التوعوية التي تسهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتعزيز التعاون. وأكد خلال الاجتماع أهمية مواصلة تطوير السياسات والممارسات وفق أفضل المعايير الدولية، بما يرسخ مكانة دولة الإمارات في هذا المجال، ويعزز جهودها في دعم المبادئ الإنسانية وحماية الحقوق الأساسية.

الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان
الإمارات
مقصود كروز
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