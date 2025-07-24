الجمعة 25 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«برجيل الظاهر» يفتتح خدماته الجراحية لخدمة أهالي العين

سلطان النيادي خلال حفل الافتتاح (من المصدر)
25 يوليو 2025 01:03

العين (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات: إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة
«تمكين المجتمع»: تفعيل علاوتي السكن والتفوق الدراسي للأسر المستفيدة

شهد معالي الدكتور سلطان النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، افتتاح قسم الخدمات الجراحية الجديد في مركز برجيل لجراحة اليوم الواحد بمنطقة الظاهر في العين، في خطوة تهدف إلى تسهيل وصول سكان المنطقة والمجتمعات المحيطة بها إلى رعاية طبية تخصصية متقدمة، وذلك خلال حفل مجتمعي أقيم بالمناسبة.
حضر الافتتاح الدكتور شمشير فاياليل، المؤسّس، الرئيس التنفيذي لبرجيل القابضة، وعمران الخوري، عضو مجلس الإدارة في برجيل القابضة، وجون سونيل، الرئيس التنفيذي لبرجيل القابضة.
ويُعد هذا الحدث محطة مهمة في مسيرة تطور المركز، حيث يعكس التوسّع الجديد التزام برجيل بتقديم خدمات صحية عالية الجودة للمناطق الواقعة خارج مركز المدينة، مما يُسهم في تسهيل وصول سكان الظاهر والمجتمعات المحيطة إلى رعاية طبية تخصّصية متقدمة.
وشهد الحفل مشاركة فاعلة من قيادات المجتمع المحلي الذين شاركوا تجاربهم الشخصية، مؤكدين أثر المركز الإيجابي في تحسين جودة الحياة والخدمات الصحية في المنطقة.
وقالت الدكتورة عائشة علي أحمد عبدالله المهري، الرئيس التنفيذي لمنطقة العين في برجيل القابضة: «يعكس هذا الإنجاز التزامنا ببناء نظام رعاية صحي يلبي احتياجات الأفراد والمجتمعات، وسيعزّز التكامل الناجح للخدمات الجراحية في مركز برجيل لجراحة اليوم الواحد في الظاهر من الخدمات المقدمة للمجتمع».
منذ إنشائه في مايو 2024، تطور مركز برجيل لجراحة اليوم الواحد ليصبح منشأة جراحية شاملة، تقدم مجموعة من جراحات اليوم الواحد في تخصصات رئيسية، مما يضمن استمرارية الرعاية بسلاسة.
وشكّل الحدث منصةً لتعزيز الخطط المستقبلية لتوسيع الخدمات في المركز، بما في ذلك إمكانية إضافة خدمات الطوارئ والرعاية الأكثر تعقيداً.

مستشفى برجيل
الإمارات
العين
سلطان النيادي
أهالي العين
الرعاية الصحية
آخر الأخبار
امرأة وطفلة تبكيان بعد التعرف على جثة أحد أفراد أسرتهما في مستشفى ناصر بغزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إصابة العشرات بـ«الشلل الرخو الحاد» في غزة
25 يوليو 2025
رجال إنقاذ أوكرانيون يعملون في موقع هجوم جوي في خاركوف (أ ف ب)
الأخبار العالمية
روسيا: نسعى لإقامة «مناطق عازلة» على حدود أوكرانيا
25 يوليو 2025
تصاعد الدخان جراء الانفجار في ريف إدلب (أ ف ب)
الأخبار العالمية
سوريا.. 12 قتيلاً و100 مصاب جراء انفجار في ريف إدلب
25 يوليو 2025
أطفال ينتظرون عند نقطة توزيع طعام في النصيرات - أرشيفية
الأخبار العالمية
«الأونروا»: الناس في غزة «جثث تتحرك»
25 يوليو 2025
دمار واسع جراء قصف إسرائيلي على الضاحية الجنوبية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تدعو إلى دعم جهود التعافي في لبنان
25 يوليو 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©