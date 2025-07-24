«برجيل الظاهر» يفتتح خدماته الجراحية لخدمة أهالي العين

العين (الاتحاد)

شهد معالي الدكتور سلطان النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، افتتاح قسم الخدمات الجراحية الجديد في مركز برجيل لجراحة اليوم الواحد بمنطقة الظاهر في العين، في خطوة تهدف إلى تسهيل وصول سكان المنطقة والمجتمعات المحيطة بها إلى رعاية طبية تخصصية متقدمة، وذلك خلال حفل مجتمعي أقيم بالمناسبة.

حضر الافتتاح الدكتور شمشير فاياليل، المؤسّس، الرئيس التنفيذي لبرجيل القابضة، وعمران الخوري، عضو مجلس الإدارة في برجيل القابضة، وجون سونيل، الرئيس التنفيذي لبرجيل القابضة.

ويُعد هذا الحدث محطة مهمة في مسيرة تطور المركز، حيث يعكس التوسّع الجديد التزام برجيل بتقديم خدمات صحية عالية الجودة للمناطق الواقعة خارج مركز المدينة، مما يُسهم في تسهيل وصول سكان الظاهر والمجتمعات المحيطة إلى رعاية طبية تخصّصية متقدمة.

وشهد الحفل مشاركة فاعلة من قيادات المجتمع المحلي الذين شاركوا تجاربهم الشخصية، مؤكدين أثر المركز الإيجابي في تحسين جودة الحياة والخدمات الصحية في المنطقة.

وقالت الدكتورة عائشة علي أحمد عبدالله المهري، الرئيس التنفيذي لمنطقة العين في برجيل القابضة: «يعكس هذا الإنجاز التزامنا ببناء نظام رعاية صحي يلبي احتياجات الأفراد والمجتمعات، وسيعزّز التكامل الناجح للخدمات الجراحية في مركز برجيل لجراحة اليوم الواحد في الظاهر من الخدمات المقدمة للمجتمع».

منذ إنشائه في مايو 2024، تطور مركز برجيل لجراحة اليوم الواحد ليصبح منشأة جراحية شاملة، تقدم مجموعة من جراحات اليوم الواحد في تخصصات رئيسية، مما يضمن استمرارية الرعاية بسلاسة.

وشكّل الحدث منصةً لتعزيز الخطط المستقبلية لتوسيع الخدمات في المركز، بما في ذلك إمكانية إضافة خدمات الطوارئ والرعاية الأكثر تعقيداً.