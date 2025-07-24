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شرطة الشارقة تطلق حملة «صيف بلا حوادث»

شرطة الشارقة تطلق حملة «صيف بلا حوادث»
25 يوليو 2025 01:03

الشارقة (وام)

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أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة، ممثلة بإدارة ترخيص الآليات والسائقين وقسم الفحص الفني، بالتعاون مع مجموعة إينوك «تسجيل» وشركة «أوتوبر»، أمس، حملة توعية شاملة بعنوان «صيف بلا حوادث»، وذلك في إطار جهودها المتواصلة للحد من الحوادث، وترسيخ ثقافة الوقاية عبر شراكات فاعلة مع القطاع الخاص.
حضر إطلاق المبادرة العميد الدكتور جاسم بن هده السويدي، نائب مدير عام الإدارة للعمليات والدعم الأمني، والعميد خالد محمد الكي، مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين، وراشد علي غريب مدير إدارة العمليات في «تسجيل»، والرائد مروان عبيد النقبي رئيس قسم الفحص الفني.
وتركّز حملة «صيف بلا حوادث» على تعزيز الوعي المروري لدى السائقين خلال فصل الصيف، من خلال تقديم خدمات مجانية لفحص المركبات في مراكز «تسجيل» بإمارة الشارقة، مع تسليط الضوء بشكل خاص على مخاطر إهمال فحص الإطارات، نظراً لارتفاع درجات الحرارة وكثرة التنقل والسفر خلال هذه الفترة، ما يزيد من احتمالية تلف الإطارات أو انفجارها.
وحثت الحملة السائقين على فحص ضغط الإطارات، ومراجعة تاريخ صلاحيتها، والانتباه لأي تشققات قد تهدد سلامة المركبة، باعتبار أن هذه العوامل من أبرز مسببات الحوادث الجسيمة على الطرق.
وأكد العميد الدكتور جاسم بن هده السويدي، أن الحملة تجسّد حرص شرطة الشارقة على سلامة مستخدمي الطريق، من خلال خدمات استباقية تضمن جاهزية المركبات، مشيراً إلى أن فحص الإطارات يُعد من أولويات الإجراءات الوقائية التي قد تنقذ حياة السائق ومرافقيه، وتسهم في الحد من الحوادث، لاسيما في الأجواء الصيفية، وأشاد بالتعاون البنّاء مع شريكي الحملة «تسجيل» و«أوتوبر» وجهودهما في إنجاح المبادرة وتعزيز ثقافة السلامة في الإمارة والدولة.
وتتضمن الحملة تنفيذ فحوصات فنية عشوائية على الطرق، إلى جانب تنظيم زيارات ميدانية لعدد من الجهات الحكومية لفحص مركبات الموظفين، والتأكد من ملاءمتها للاستخدام الآمن.
وتشمل الحملة أيضاً نشر نقاط توعية مباشرة، وتوزيع مطبوعات تثقيفية، وبث رسائل توعية عبر مختلف الوسائط الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي، وباللغات الأكثر استخداماً بين فئات السائقين، لضمان الوصول إلى شريحة أوسع من المجتمع.

الشارقة
الإمارات
شرطة الشارقة
صيف بلا حوادث
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