ورش توعوية لسائقي «انستا شوب» في دبي

دبي (الاتحاد)

نظّمت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، ممثلة في إدارة التثقيف المروري، سلسلة من الورش التوعوية لسائقي توصيل الطلبات العاملين في شركة «انستا شوب»، وذلك في إطار الحملتين التوعويتين «صيف بلا حوادث» و«السرعة الزائدة»، بهدف تعزيز السلامة المرورية، والحد من الحوادث المرتكبة أثناء القيادة، لا سيما من قبل سائقي الدراجات النارية.

وقد بلغ عدد المستفيدين من هذه الورش أكثر من 64 سائقاً.

وأكد العميد عصام إبراهيم العور، نائب مدير الإدارة العامة للمرور بالوكالة، أن تنظيم هذه الورش يأتي تجسيداً لحرص شرطة دبي على تكثيف جهود التوعية المرورية لفئات مستخدمي الطريق كافة، وبالأخص سائقي التوصيل الذين يتطلب عملهم التواجد المستمر على الطرقات.