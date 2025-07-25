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النيابة العامة للدولة تشارك في اجتماع لجنة المختصين بـ«دول التعاون»

وفد النيابة العامة للدولة خلال الاجتماع (وام)
26 يوليو 2025 01:02

الرياض (وام)

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شاركت النيابة العامة للدولة في الاجتماع الثامن والأربعين للجنة المختصين من النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.
وناقشت اللجنة، خلال الاجتماع، عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، أبرزها مشروع قواعد التعامل مع كبار السن أثناء الدعوى الجزائية، ومقترح إعداد نظام استرشادي للذكاء الاصطناعي في أعمال النيابة العامة، إلى جانب مشروع إعداد سياسة لتعزيز التعاون بين أجهزة النيابات العامة والادعاء العام في دول المجلس، كما تم استعراض سبل تعزيز التعاون مع الجمعية الدولية لأعضاء النيابة العامة، فضلاً عن عدد من القضايا ذات الصلة بالتكامل القضائي والتشريعي الخليجي.
وتأتي مشاركة النيابة العامة للدولة، في هذا الاجتماع في سياق حرصها على الإسهام الفاعل في دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك، ومواكبة المستجدات التشريعية والتقنية في مجال العدالة الجنائية، وبما يعزّز من كفاءة وفعالية منظومة النيابات العامة والادعاء العام في دول المجلس.
مثّل النيابة العامة للدولة في الاجتماع، سعيد محمد الظنحاني، رئيس النيابة، وعبيد أحمد العبدولي رئيس النيابة.

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