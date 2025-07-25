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«النقل المتكامل» يستعرض أبرز مشاريعه خلال مشاركته في «ليوا للرطب»

جناح مركز النقل المتكامل في المهرجان
26 يوليو 2025 01:02

أبوظبي (الاتحاد)

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شارك مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل، في الدورة الحادية والعشرين من مهرجان ليوا للرطب 2025، وقد جاءت مشاركة مركز النقل المتكامل في إطار دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الاستدامة، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في تطوير منظومة النقل، والمساهمة في ترسيخ مكانة المهرجان كمنصة متكاملة تجمع بين التراث والابتكار والتنمية المستدامة، وذلك تماشياً مع «عام المجتمع». كما جسّدت هذه المشاركة التزام المركز بدعم المبادرات المجتمعية، التي تعزّز الترابط الوطني وتُسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة.
وقد استعرض المركز خلال مشاركته مجموعة من أبرز مشاريعه الرائدة في مجالات التنقل الذكي والمستدام، من بينها مشروع النقل الذاتي في أبوظبي، الذي شهد توسعاً في نطاق تشغيل مركبات الأجرة ذاتية القيادة ليشمل الطرق المؤدية إلى مطار زايد الدولي، وذلك استكمالاً للخدمات التي توفرها أبوظبي في هذا المجال بجزيرتَي السعديات وياس.
كما استعرض المركز جهوده المتواصلة في تعزيز وتطوير برنامج البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية، وذلك في إطار دعم توجه الإمارة نحو التنقل المستدام، والمساهمة في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وفي إطار جهوده الرامية إلى تطوير وتنظيم قطاع النقل البري للبضائع في إمارة أبوظبي، ساهم مركز النقل المتكامل في تحسين كفاءة وفعالية تشغيل مركبات نقل البضائع، من خلال تطبيقه للائحة التنظيمية لنقل البضائع عبر منصة «أساطيل» الإلكترونية، والتي تهدف إلى تمكين المشغلين والأفراد من مالكي مركبات نقل البضائع، لا سيما المستخدمة في القطاعات الزراعية والثروة الحيوانية، من متابعة ومراقبة حركة مركباتهم بشكلٍ لحظي، وذلك عبر نظام إلكتروني متكامل يعتمد على أجهزة التتبع الحديثة.
وتمكّن منصة «أساطيل» المستخدمين من الحصول على بيانات مباشرة حول مواقع المركبات، وسلوك السائقين.
وسلّط مركز النقل المتكامل الضوء خلال مشاركته على أبرز إنجازاته في قطاع النقل البحري من خلال مجموعة من المشاريع الرائدة. كما تم استعراض تطبيق «النالية» الذي خضع لتحديثات شاملة جعلت منه منصة موّحدة ومتكاملة لكافة الخدمات البحرية لمستخدمي الممرات المائية.

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