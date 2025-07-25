اتفاقية تعاون بين «شرطة الشارقة» و«الإمارات للمزادات» لبيع الأرقام المميزة

الشارقة (وام)

وقعت القيادة العامة لشرطة الشارقة، اتفاقية تعاون مع شركة الإمارات للمزادات، بهدف تنظيم عمليات بيع الأرقام المميزة من الفئة الثالثة وغيرها من الفئات التي سيتم استحداثها باعتبارها وكيلاً للقيام بتسويق وبيع الأرقام المميزة للوحات السيارات بالإمارة عن طريق المزاد الإلكتروني أو العلني في الصالات المخصصة لهذا الشأن.

وقع الاتفاقية اللواء عبدالله مبارك بن عامر القائد العام لشرطة الشارقة، وعمر المناعي المدير التنفيذي لشركة الإمارات للمزادات، بحضور العميد ركن عمر الغزال المدير العام للإدارة العامة للعمليات والدعم الأمني وعدد من المسؤولين.

وأكد اللواء عبدالله مبارك بن عامر، أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار التوجه الاستراتيجي لحكومة الشارقة وانطلاقاً من رؤيتها لتطوير الخدمات الذكية وابتكار حلول فاعلة تلبي احتياجات المتعاملين وتواكب أفضل النظم والتطبيقات المعتمدة.

وعبّر عن تقديره للتعاون المثمر مع شركة الإمارات للمزادات بوصفها شريكاً استراتيجياً موثوقاً يسهم في دعم توجهات شرطة الشارقة نحو التحول الذكي والتميز المؤسسي.

وأعرب عمر المناعي عن فخره بهذه الشراكة الممتدة مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، مشيراً إلى التزام الشركة بتنفيذ الاتفاقية وفق أعلى مستويات الاحترافية بما يعكس الصورة الريادية للإمارة ويحقق رضا المتعاملين والشركاء على حد سواء.