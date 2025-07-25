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علوم الدار

ارتفاع مؤشر جودة الهواء في عجمان إلى 96%

الإنجاز ثمرة جهود متواصلة وخطط شاملة ومتكاملة (وام)
26 يوليو 2025 01:02

عجمان (وام)

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أعلنت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، عن تسجيل مؤشر جودة الهواء في الإمارة نسبة 96.19%، وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن الدائرة والخاص بإحصائيات النصف الأول من العام الحالي 2025، مواءمة مع توجهات رؤية عجمان 2030 لتعزيز الاستدامة البيئية.
وأكد الدكتور المهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة بالدائرة، أن المؤشر شهد ارتفاعاً ملحوظاً مقارنةً بالسنوات السابقة، حيث بلغ ما نسبته 94.40% خلال النصف الأول من عام 2024، وحقق نسبة 93.48% في الفترة ذاتها من عام 2023، ما يؤكد فاعلية المبادرات البيئية، التي أطلقتها الدائرة ونجاح خططها في الحد من التلوث الهوائي وتعزيز الاستدامة.
وأوضح أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة جهود متواصلة وخطط شاملة ومتكاملة، ومن ضمنها إطلاق عدة مشاريع ومبادرات بيئية، من أبرزها «برنامج الامتثال البيئي»، والهادف لتعزيز الرقابة على المنشآت الصناعية، حيث يُلزمها برفع تقارير نصف سنوية تُقيّم مستويات تلوث الهواء، مما يعزّز من الالتزام البيئي ويُسهم في اتخاذ الإجراءات التصحيحية عند الضرورة.
وبيّن أن شبكة المحطات المعتمدة لقياس جودة الهواء والمكوّنة من 7 محطات تم إنشاؤها وفق المعايير العالمية وضمن تصنيف وزارة التغير المناخي والبيئة، مشيراً إلى أن الدائرة تسعى إلى زيادة عدد المحطات إلى 10 محطات خلال السنوات المقبلة، لمواكبة النمو العمراني في الإمارة.
وأكد الحوسني أن جميع المحطات مرتبطة ببرنامج إدارة البيانات البيئية، والذي يُعد من الأنظمة الرائدة محلياً وإقليمياً، حيث يتيح استلام الإشعارات، وإعداد التقارير البيئية، ومتابعة جودة الهواء بشكل مستمر، كما تحتوي المحطات على أجهزة قياس دقيقة ترصد متغيرات مثل سرعة واتجاه الرياح، الرطوبة النسبية، والغازات الأساسية.

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تلوث الهواء
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