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علوم الدار

وفد من «الشؤون الإسلامية» يتفقد أعمال الصيانة في مساجد الظفرة

أحمد النيادي في صورة جماعية مع الحضور خلال الجولة (من المصدر)
26 يوليو 2025 01:02

منطقة الظفرة (الاتحاد)

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قام أحمد راشد النيادي، مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، يرافقه عدد من المسؤولين في الهيئة، بجولة تفقدية لمجموعة من المساجد في منطقة الظفرة بأبوظبي، ووقف على سير أعمال الصيانة والإنجاز فيها.  
وأكد النيادي حرص الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة على الارتقاء بالمساجد، والمتابعة المستمرة لاحتياجاتها وإجراء الصيانة اللازمة لها، والاستجابة السريعة لأي ملاحظات من الجمهور لضمان انسيابية تقديم الخدمات بمعايير عالية تمكن المصلين أداء صلواتهم بخشوع وطمأنينة وروحانية.
ودعا مدير عام الهيئة إلى تعزيز التعاون مع الجهات المختصة لتسريع وتيرة الإنجاز، والعمل على توظيف أحدث التقنيات في إدارة وصيانة المساجد، بما ينسجم مع رؤية الدولة في تقديم خدمات رائدة ومستدامة، متقدماً بالشكر لجميع العاملين في الميدان، ومشيداً بجهودهم المتواصلة في خدمة بيوت الله.

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