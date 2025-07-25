السبت 26 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عمار بن حميد وسفير منغوليا يبحثـان سبل تعزيز التعاون الثنائي

عمار بن حميد خلال استقباله السفير المنغولي (وام)
26 يوليو 2025 01:03

عجمان (وام)

أخبار ذات صلة
«التغير المناخي»: أسواق الدولة خالية من منتج ملوث ببكتيريا السالمونيلا
مبادرة لإبراز وجهات الجذب في دبي خلال الصيف

استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، في الديوان الأميري، أودونباتار شيجيخو، سفير جمهورية منغوليا لدى الدولة.
ورحّب سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، بأودونباتار شيجيخو، واستعرض معه، خلال اللقاء، العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الصديقين في شتّى المجالات.
وبحث سموه وسفير جمهورية منغوليا، سبل تعزيز التعاون الثنائي، خصوصاً في المجالات التنموية، بما يعود بالخير والنماء على البلدين، ويحقق مصالحهما المشتركة.
من جانبه، أعرب سفير جمهورية منغوليا عن خالص امتنانه وتقديره لسموّ ولي عهد عجمان، على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، مشيداً بما تشهده إمارة عجمان من نهضة وتطور في مختلف الميادين، خصوصاً السياحية والاقتصادية.
حضر اللقاء، الشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، نائب رئيس نادي عجمان الرياضي، والشيخ محمد بن عمار بن حميد النعيمي، والدكتور مروان المهيري، مدير عام الديوان الأميري بعجمان، ويوسف محمد النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وأحمد إبراهيم راشد الغملاسي، رئيس مكتب سمو ولي عهد عجمان.

عمار بن حميد
عمار بن حميد النعيمي
عمار النعيمي
ولي عهد عجمان
عجمان
الإمارات
منغوليا
آخر الأخبار
أطفال فلسطينيون يحاولون الحصول على طعام في غزة - أرشيفية
الأخبار العالمية
«أطباء بلا حدود»: ربع أطفال غزة يعانون سوء التغذية
26 يوليو 2025
سوري يتفقد آلية عسكرية محترقة في السويداء (أ ف ب)
الأخبار العالمية
دمشق وواشنطن وباريس: دعم المرحلة الانتقالية في سوريا
26 يوليو 2025
رجل إطفاء أوكراني يخمد حريقاً بموقع تعرض لهجوم جوي في خاركيف (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الكرملين: لقاء بوتين وزيلينسكي خطوة أخيرة قبل اتفاق السلام
26 يوليو 2025
ماكرون لدى استقبال سلام في قصر الإليزيه (أ ف ب)
الأخبار العالمية
فرنسا تعتزم عقد مؤتمر دولي لدعم لبنان
26 يوليو 2025
أرشيفية
الأخبار العالمية
«التحالف الدولي» يستهدف خلية لـ«داعش» بريف حلب الشرقي
26 يوليو 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©