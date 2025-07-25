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علوم الدار

«التغير المناخي»: أسواق الدولة خالية من منتج ملوث ببكتيريا السالمونيلا

مقر وزارة التغير المناخي والبيئة
26 يوليو 2025 01:03

دبي (وام)

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أكدت «وزارة التغير المناخي والبيئة» بالتعاون مع السلطات الرقابية المحلية، خلو الأسواق المحلية من منتج (Spread Pistachio CaCao Cream With Kadayef) للعلامة التجارية (Emek)، والتي يتم إنتاجها خارج الدولة، والملوثة ببكتيريا السالمونيلا.
وشددت الوزارة في توضيح لها، على أن هذا المنتج المصنع خارج الدولة مستوحى من ذات النكهات المعروفة لـ«شوكولاتة دبي» وهو الاسم المتعارف عليه لمنتجات (FIX Dessert Chocolatier )، وهي علامة بدأت من دبي وتشتهر بتقديم شوكولاتة بنكهات مميزة مستوحاة من المطبخ الشرقي، وتخضع لأعلى معايير السلامة والجودة.
ويأتي التوضيح في ضوء البيان الصادر عن مؤسسة الغذاء والدواء الأميركية الذي أوضح أن المنتج يقتصر على الأسواق الأميركية.
كما أكدت الوزارة التزامها المستمر بمراقبة سلامة الأغذية وضمان حماية صحة المستهلكين، من خلال التنسيق المستمر مع جميع الجهات المعنية.

بكتيريا السالمونيلا
وزارة التغير المناخي والبيئة
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