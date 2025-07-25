فتح باب التسجيل للمرحلة الثانية من «غراس الصيف 2025» للفتيات

دبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، فتح باب التسجيل للمرحلة الثانية من برنامج «غراس الصيف 2025» المخصص للفتيات من عمر 7 إلى 15 عاماً، والتي ستنطلق في الفترة من 4 إلى 22 أغسطس 2025، من الاثنين إلى الخميس، تحت شعار «غراس اليوم.. حصاد الغد».

ويأتي البرنامج في إطار التزام الدائرة بتنمية النشء وتفعيل دورها المجتمعي في عام المجتمع 2025، من خلال تقديم تجربة تعليمية وتربوية متكاملة، تجمع بين المعرفة والتطبيق، وتدمج بين التعليم والترفيه في بيئة محفزة وثرية بالتفاعل والتنوع، تتيح للفتيات الانطلاق بثقة نحو المستقبل.

يرتكز البرنامج على خمسة محاور رئيسة تشمل: القرآن الكريم، السنع الإماراتي، المهارات الحياتية، القيادة، والابتكار، بما يسهم في إعداد جيل من الفتيات يتمتع بالوعي الديني والانتماء الوطني، ومؤهل بمهارات حياتية ومعرفية تعزز جاهزيتهن لمتطلبات المستقبل.

وتنظم المرحلة الثانية من البرنامج في مجموعة من المراكز التابعة للدائرة المنتشرة في مختلف مناطق دبي، بما يضمن سهولة الوصول والمشاركة، ويعزز الشمولية المجتمعية. وتشمل المراكز: مركز مكتوم للقرآن الكريم وعلومه في الورقاء، مركز مكتوم في ند الشبا الرابعة، مركز أم الشيف الثقافي الإسلامي، مركز المزهر الثقافي الإسلامي، مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية في البرشاء الثالثة، مركز ند الشبا للنساء، ومركز حتا.

وتدعو الدائرة أولياء الأمور إلى المبادرة بالتسجيل المبكر عبر الرابط الإلكتروني المخصص، نظراً لمحدودية المقاعد، ولضمان استفادة الفتيات من هذه التجربة التربوية الثرية التي تعزز القيم، وتنمّي الشخصية، وتبني المهارات: https://forms.office.com/r/YwLrmhNKGJ.