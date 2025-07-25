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مبادرة لإبراز وجهات الجذب في دبي خلال الصيف

خلال الترحيب بزوار المدينة (من المصدر)
26 يوليو 2025 01:03

دبي (الاتحاد)

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في إطار حملة #وجهات_دبي الصيفية 2025، أطلق براند دبي، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالتعاون مع الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي مبادرة هدفها تسليط الضوء على أفضل تجارب دبي الصيفية، والتعريف بها لاسيما بين زوار المدينة.
وفي سياق هذه المبادرة، سيتم استقبال زوار دبي عند منطقة إتمام إجراءات الوصول بجوازات سفر تذكارية سيقدمها لهم موظفو الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، لكي تُعرّف الزائر، وبأسلوب شيق، بأهم التجارب المتنوّعة التي تحفل بها دبي، وتمثل نقاط جذب مهمة خلال فصل الصيف. ويمكن من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) الموجود في هذا الجواز المُبتكَر، الوصول إلى صفحة #وجهات_دبي الصيفية.
ويضمن الدليل حصول الزائر على الأدلة الرقمية التفاعلية الصادرة عن براند دبي، والمسارات المُصممة خصيصاً لمساعدته على استكشاف دبي خلال أشهر الصيف، وما تضمه تلك الأدلة من معلومات الوصول إلى مرافق خدمية وسياحية وترفيهية متنوعة في المدينة، علاوة على المطاعم والكافيهات التابعة للمشاريع الأعضاء في مبادرة «بكل فخر من دبي».
وتهدف هذه المبادرة المبتكرة إلى تقديم كمٍّ وافٍ من المعلومات التي تعين الزوار على الاستمتاع بإقامتهم في دبي، ويمكن الحصول على مزيد من التفاصيل حول الحملة عبر زيارة حسابات براند دبي @BrandDubai على موقع انستغرام مع استخدام الوسم #وجهات_دبي.

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