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علوم الدار

اختتام «أجيال المعرفة الوطني الصيفي 2025» في العين

جانب من فعاليات البرنامج (وام)
26 يوليو 2025 01:03

العين (وام)

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نظمت جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل، حفلاً ختامياً، لبرنامج أجيال المعرفة الوطني الصيفي 25، الذي أقيم برعاية الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، وذلك في الهيلي مول بالعين.
وقالت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، في كلمتها التي ألقتها نيابة عنها مريم حمد الشامسي الأمين العام للمؤسسات، إن النسخة الثالثة من «برنامج أجيال المعرفة الوطني الصيفي 2025»، التي أقيمت تحت شعار «عقول مبتكرة، مجتمع مستدام - استراح وقيّض بهيلي»، استهدفت دمج المعرفة وتنمية المهارات الذهنية مع المرح واللعب، بما يعمل على تعزيز قدرات وطاقات الأطفال، بعد موسم دراسي طويل.
وأضافت: إن هذا الدمج ينعكس على قدرات الأطفال على التفاعل الاجتماعي والتعاون والعمل في إطار المجموعة، ويعطيهم المساحة الكافية ليكتسبوا مهارات تساعدهم على تعلم الاعتماد على النفس، كما يحفّز الطاقات الابتكارية، ما يسهم في تعزيز العقل الناقد عند الأطفال.
يذكر أن البرنامج الصيفي عقد خلال الفترة من 30 يونيو الماضي حتى 24 يوليو الجاري، وقدم أنشطة تنوعت محاورها ما بين الهوية الوطنية، والاستدامة، والاستثمار، والابتكار، والريادة، والفنون، والثقافة والترفيه عبر الرحلات الثقافية والترويحية، وذلك بمشاركة 80 عضواً من عمر 5 سنوات حتى 16 سنة، موزعين على ثلاث فئات.
وتم خلال حفل الختام، تكريم الفرق التطوعية التي أشرفت على تنظيم البرنامج على مدار شهر كامل، وعددهم 60 متطوعاً من فريق «كلنا شرطة»، وفريق المؤسسات «تطوعك انتماء».

جمعية محمد بن خالد لأجيال المستقبل
الإمارات
العين
جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل
شما بنت محمد
شما بنت محمد بن خالد
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