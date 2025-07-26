السبت 26 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيسي المالديف وليبيريا بذكرى استقلال بلديهما

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيسي المالديف وليبيريا بذكرى استقلال بلديهما
26 يوليو 2025 12:03

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقيتي تهنئة إلى فخامة الدكتور محمد مويزو رئيس جمهورية المالديف، وفخامة جوزيف نيوما بواكاي رئيس جمهورية ليبيريا، بمناسبة ذكرى استقلال بلديهما.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة مماثلة، إلى فخامة الدكتور محمد مويزو رئيس جمهورية المالديف، وفخامة جوزيف نيوما بواكاي رئيس جمهورية ليبيريا.

أخبار ذات صلة
منتخب الجودو يختتم «منغوليا جراند سلام» بـ «الوزن الثقيل»
«دولي السيارات» و«الفورمولا إي» يمددان «اتفاقية الترويج» 10 سنوات
المصدر: وام
منصور بن زايد
الإمارات
محمد بن راشد
محمد بن زايد
آخر الأخبار
رسالة إلى «الرابطة الأميركية» بعد إيقاف ميسي!
رسالة إلى «الرابطة الأميركية» بعد إيقاف ميسي!
اليوم 12:33
"ناسا" تعلن تسريح 20% من موظفيها ضمن خطة لإعادة هيكلتها
الأخبار العالمية
"ناسا" تعلن تسريح 20% من موظفيها ضمن خطة لإعادة هيكلتها
اليوم 12:30
منتخب الجودو يختتم «منغوليا جراند سلام» بـ «الوزن الثقيل»
الرياضة
منتخب الجودو يختتم «منغوليا جراند سلام» بـ «الوزن الثقيل»
اليوم 12:30
«المصنف الأول» يودع واشنطن بعد «منتصف الليل»!
الرياضة
«المصنف الأول» يودع واشنطن بعد «منتصف الليل»!
اليوم 12:09
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيسي المالديف وليبيريا بذكرى استقلال بلديهما
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيسي المالديف وليبيريا بذكرى استقلال بلديهما
اليوم 12:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©